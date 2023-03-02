Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin

Pırasa, kış sebzeleri arasında çokça tüketilen bir sebze. Pırasa pek doyurucu bir sebze değil. Bunun da bir çözümü var pırasanın içerisine bulgur eklenirse çok daha doyurucu oluyor. Peki bulgurlu pırasa yemeği nasıl yapılır?

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Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin

Bulgur, doyurucu bir besindir. Genelde bulgur pilavı en çok sevilen yemekler arasında yer alır. Ancak bulgurlu pırasa yemeği de gerçekten çok güzel oluyor. Üstelik çokta doyurucu.

Peki bulgurlu pırasa yemeğinin tarifi nasıldır?

Malzemeler

1/2 kg pırasa
1/2 çay bardağı bulgur
1 adet kuru soğan 
1 adet havuç
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 bardak sıcak su
1/2 adet limonun suyu
Tuz

Pırasa çabuk sönen bir sebze olması nedeniyle pek doyurucu değildir. Ancak bu tarifle doyurucu bir pırasa yemeği mümkün!

Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin - Resim : 1

Bulgurlu pırasa yemeğinin hazırlanışı;

*Bulgurlu pırasa yemeğimiz için önce pırasaları yıkayıp yarım parmak kalınlığında doğrayın.
*Sonra bulguru iyice ayıklayın ve yıkayın.
*Soğanları ufak ufak, havuçları ise halka halka doğrayın.
*Bir tencerede doğranmış soğanları ve havuçları zeytinyağı ile kavurun.
*Pırasaları da tencereye ekleyin ve diriliklerini kaybedene kadar kavurmaya devam edin.
*Kavrulan sebzelerin üzerine sıcak suyu ekleyip yaklaşık 2-3 dakika kaynatın ve bulgurları ilave edin.
*Yemeğinizi pırasalar yumuşayana kadar pişirin.
*Servisten hemen önce tencereye limon suyunu ve tuzu da ekleyin. Bulgurlu pırasa hazır, afiyet olsun!

YANINA EN  İYİ NE GİDER?

Bulgurlu pırasa yemeğini ''acı biber turşusu, lahana turşusu veya tarhana çorbası'' ile servis edebilirsiniz.

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