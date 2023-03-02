Tepkilere rağmen Kanal D vazgeçmiyor.. İddialı diziye final

Son dönemde peş peşe TV kanallarından final haberleri geliyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisinin de final yapacağına yönelik iddialar gündemdeydi.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisinin haziran ayında final yapacağı belirtilirken, Rıdvan karakterini canlandıran Yiğit Kalkavan diziye veda edecek.

Pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisi, Kanal D ekranlarında iki hafta boyunca ekrana gelememişti.

Edinilen bilgilere göre Yargı dizisi haziran ayında final yapacak. Başlangıçta tek sezonluk olan Yargı dizisinin bir sezon daha devamına karar verilmişti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Yargı dizisi, AB’de 8.02 reyting ve 20.83 izlenme payı, 20+ABC1’de 7.60 reyting ve 17.42 izlenme payı elde ederek, iki kategoride gecenin birincisi oldu.

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken dizinin Yunanistan'da da uyarlaması yapılmıştı.

Rıdvan diziye veda ediyor



Öte yandan Rıdvan karakterine hayat veren Yiğit Kalkavan'ın diziye veda edip etmeyeceği merak konusuydu. Yiğit Kalkavan'ın ayrılığı kesinleşti.

Yargı dizisinde Rıdvan karakterine can veren Yiğit Kalkavan, dizide Başsavcı Pars'ın kalemi görevinde yer alıyor. Adliyede çalışan Özge ile aşk yaşayan Rıdvan, Özge'ye evlilik teklifi etmek için hazırlık yapıyordu. Fakat Rıdvan, Pars'ın verdiği görevi gerçekleştireceği sırada hain bir suikasta kurban gitti.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE OLACAK?

Öte yandan Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız kardeş dizisi içinde final iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Ancak kanaldan henüz bu diziyle ilgili bir açıklama yok.

CAMDAKİ KIZ'IN FİNALİ NE ZAMAN?

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisinin de haziran ayında final yapması bekleniyor.

EN ÇOK İZLENEN DİZİSİYDİ

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı'nın final yapmasıyla kanal önemli bir diziyi kaybetmiş olacak. Yargı dizisi, Kanal D'nin reyting deposuydu.

Yargı'nın yerine nasıl bir dizi gelecek çok merak ediliyor.