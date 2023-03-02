Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz

Kanal D ekranlarında yayınlanan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisi 3 haftalık aranın ardından ekrana geldi. Yayınlanan yeni bölümde gerilim ve dram üst seviyedeydi. Seyircileri üzecek ayrılık haberleri geldi.

Son Güncelleme:
Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz

3 sezondur ekranda olan Camdaki Kız dizisinin haziran ayında final yaparak ekrana veda edeceği belirtiliyor. Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde ise gerilim üst seviyeye çıkmış durumda.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 68.bölümü ekrana geldi. Ulusal Post'un derlemesine göre; Camdaki Kız dizisinin 69.bölümünde de gerilim üst seviyeye çıkacak.

BAŞROL AYRILIYOR İDDİASI

Nur Sürer diziye veda etmişti. Feride karakterine can veren usta oyuncu hikayeye intihar ederek veda etmişti. Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat verdiği Sedat karakteri de Nalan ile boşanmayı kaldıramayarak intiharın eşiğine geliyor.

69.bölüme ait yayınlanan fragman her şeyi alt üst etti. Yayınlanan fragmanda Sedat'ın şirketin üst katından kendisini boşluğa bırakmak üzere olduğu görülüyor.

Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz - Resim : 1

NALAN'IN BAŞI ÇOK DAHA  BÜYÜK BELADA

Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin başı ise çok daha büyük bir belada. Nalan ve Hayri iyiden iyiye yakınlaşırken ikisini gören Türkan büyük bir şok yaşıyor.

HAYRİ'NİN BÜYÜK YALANI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK?

Evli ve çocuklu olan Hayri karşısında bir anda eşi Türkan ve çocuklarını görünce şoka girmişti. 69.bölüme ait fragmanda ise gerilim üst seviyeye çıkacak görünüyor. Türkan ve Hayri arasındaki evlilikten Nalan haberdar olacak mı bilinmiyor.

NALAN'IN TALİHSİZLİĞİ 

Öte yandan Camdaki Kız dizisiyle ilgili değerlendirmede bulunan çok sayıda dizi yorumcusu Nalan'ın yağmurdan kaçarken doluya tutulduğuna dikkat çekerken takıntılı kişiliğiyle bilinen Hayri'nin Sedat'tan daha büyük bir baş belası olduğuna dikkat çekiyorlar.

PEŞ PEŞE VEDALAR YAŞANACAK

Öte yandan Camdaki Kız dizisinden sadece dört bölüm sonra bir çok oyuncunun ayrılacağı belirtiliyor. Diziden ayrılacak isimler arasında Tamer Levent ve Devrim Yakut ilk sırada yer alıyor.

Büyük bir ilgiyle izlenen iki oyuncuyu seyirciler artık Camdaki Kız'da göremeyecekler.

Tamer Levent dizide Rafet karakterine can verirken Devrim Yakut ise Gülcihan karakterine can veriyordu. 

Son Güncelleme:
Tepkilere rağmen Kanal D vazgeçmiyor.. İddialı diziye final Tepkilere rağmen Kanal D vazgeçmiyor.. İddialı diziye final
Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz
Kadayıfın çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Tüm tatlıcıların bildiği püf nokta Kadayıfın çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Tüm tatlıcıların bildiği püf nokta
Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet
ÇOK OKUNANLAR
Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz! Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz!
Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu!
İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları
Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Japon uzman 'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı! Japon uzman 'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı!