Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz

3 sezondur ekranda olan Camdaki Kız dizisinin haziran ayında final yaparak ekrana veda edeceği belirtiliyor. Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde ise gerilim üst seviyeye çıkmış durumda.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 68.bölümü ekrana geldi. Ulusal Post'un derlemesine göre; Camdaki Kız dizisinin 69.bölümünde de gerilim üst seviyeye çıkacak.

BAŞROL AYRILIYOR İDDİASI

Nur Sürer diziye veda etmişti. Feride karakterine can veren usta oyuncu hikayeye intihar ederek veda etmişti. Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat verdiği Sedat karakteri de Nalan ile boşanmayı kaldıramayarak intiharın eşiğine geliyor.

69.bölüme ait yayınlanan fragman her şeyi alt üst etti. Yayınlanan fragmanda Sedat'ın şirketin üst katından kendisini boşluğa bırakmak üzere olduğu görülüyor.

NALAN'IN BAŞI ÇOK DAHA BÜYÜK BELADA

Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin başı ise çok daha büyük bir belada. Nalan ve Hayri iyiden iyiye yakınlaşırken ikisini gören Türkan büyük bir şok yaşıyor.

HAYRİ'NİN BÜYÜK YALANI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK?

Evli ve çocuklu olan Hayri karşısında bir anda eşi Türkan ve çocuklarını görünce şoka girmişti. 69.bölüme ait fragmanda ise gerilim üst seviyeye çıkacak görünüyor. Türkan ve Hayri arasındaki evlilikten Nalan haberdar olacak mı bilinmiyor.

NALAN'IN TALİHSİZLİĞİ

Öte yandan Camdaki Kız dizisiyle ilgili değerlendirmede bulunan çok sayıda dizi yorumcusu Nalan'ın yağmurdan kaçarken doluya tutulduğuna dikkat çekerken takıntılı kişiliğiyle bilinen Hayri'nin Sedat'tan daha büyük bir baş belası olduğuna dikkat çekiyorlar.

PEŞ PEŞE VEDALAR YAŞANACAK

Öte yandan Camdaki Kız dizisinden sadece dört bölüm sonra bir çok oyuncunun ayrılacağı belirtiliyor. Diziden ayrılacak isimler arasında Tamer Levent ve Devrim Yakut ilk sırada yer alıyor.

Büyük bir ilgiyle izlenen iki oyuncuyu seyirciler artık Camdaki Kız'da göremeyecekler.

Tamer Levent dizide Rafet karakterine can verirken Devrim Yakut ise Gülcihan karakterine can veriyordu.