Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet

Karbonat genelde ''kek, börek, poğaça'' yapımında kullanılıyor. Oysa karbonatlı pankekte gerçekten lezzetli oluyor.

Puf puf kabaran bir pankek yapımı sanıldığı kadar zor değil. Bu içeriğimizde sizlerle harika bir pankek tarifi paylaşacağız.

Üstelik pankekin kabarması için bir tutam karbonat eklemenizde yeterli olacak.

1 Adet Yumurta

1,5 Su Bardağı Süt

1 Su Bardağı Un

1 Tatlı Kaşığı Karbonat



Karbonatlı Pankek Tarifi Nasıl Yapılır?



*Yumurtayı geniş bir karıştırma kabına kırın. Sütü içerisine ekleyip güzelce çırpın. Yumurta sütün tamamen homojen olarak karıştığına emin olun.

*Ardından unu ve karbonatı ekleyip yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Bu sırada topaklanma olabilir, normaldir.

*Topaklar gidene kadar çırpıcıyla yavaş yavaş karıştırmaya devam edin.

*5 dakika kadar pankek harcını bu şekilde dinlendirin.

*Tercihen yapışmaz bir tava alın ve ocakta kısık-orta ateşte ısıtın. Ateşin çok yüksekte olmaması ve eşit bir şekilde tavayı ısıtması aynı renk ve kıvamda pankekler hazırlayabilmeniz için önemli.

*Ardından harcı karıştırın ve bir kepçe ile tavaya dilediğiniz boyutta pankekler yapacak şekilde dökün.

Harçtan her aldığınızda hafifçe pankek harcını karıştırmayı unutmayın.

*Tavada pişen pankekin üst kısmında baloncuklar oluşup ardından göz göz olacaktır. Bu görüntü oluştuktan sonra çevirip diğer yanını pişirmeye başlayın.

*Çevirdikten 10-20 saniye sonra tavadan alın. Büyük boy hazırladıysanız daha uzun süre pişirmeniz gerekebilir.

*Harcınız bitene kadar pişirme işlemini tekrar edin. Ardından sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!

PEYNİRLİ PANKEK NASIL YAPILIR?

Öte yandan karbonat kullanarak yapabileceğiniz bir pankek tarifi daha var. Peynirli pankek tarifi de kahvaltıda gerçekten çok iyi gidiyor.

Tarifi de üstelik çok kolay

İşte malzemeler;

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 yumurta

Yarım paket kabartma tozu

2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı labne peyniri veya krem peynir

Bir parça beyaz peynir içine ufalanacak

Biraz dereotu biraz maydanoz (tamamen isteğe bağlı miktarı)

Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi de peynirli pankek tarifinin hazırlanışına geçelim;

*Çukur bir kaseye unu, tuzu, şekeri, kabartma tozunu koyup kaşıkla karıştın

*Unlu karışımın ortasını havuz gibi açıp yumurtayı kırın, sütü ve tuzu ekleyin.

*Tel çırpıcı ile malzemeleri iyice çırpın

*Labneyi de ekleyip güzelce çırpın. (İyi karışmazsa blender kullanabilirsiniz)

*Son olarak beyaz peynir ufalayın, dereotu ve maydanozu incecik doğrayıp ekleyin spatulayla karıştırın

*Pankek,/krep tavasını ya da yapışmaz bir tavayı biraz yağlayıp ısıtın (Ben sıvıyağ damlatıp peçete ile tavaya yayıyorum, fazlası da alınmış oluyor)

*Bir küçük kepçe (2 yemek kaşığı kadar) hamuru tavaya dökün üstte gözenekler oluşup altı pişince çevirin, diğer tarafı da pişirip alın

Derleme: Gerçek Gündem