Tel tel dökülen bir börek. Aniden misafir baskını yiyenler yapıyor

Bazen beklemediğimiz anda misafirimiz gelebilir. Misafir geldiğinde eğer evde ikram edecek bir şey yoksa bu tarif işinizi kolaylaştıracak.

Oldukça kısa sürede hazırlanan tava böreği hem kokusu hem görüntüsü hem lezzetiyle hayran bırakıyor.

Üstelik hamur açma derdi de yok. Hazır yufkayla yapılan bu börek, ansızın misafiri gelenlerin imdadına yetişecek.

Gerekli malzeme listesi;

- 3 adet yufka

- 250 gram ıspanak

- 250 gr. kıyma

- 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ ve biraz tereyağı, tuz

görsel; tarifsiteniz.com

PRATİK TAVA BÖREĞİNİN TARİFİ;

*Böreğin iç harcını hazırlayarak işe başlayalım.

*Ispanakları temizleyip doğrayın. Hazır temizlenmiş ıspanak varsa onu da kullanabilirsiniz.

*Ardından bir tavda sıva yağla diriliğini kaybedene kadar pişirin

*Ocaktan aldıktan sonra üzerine karabiber ve tuz ekleyin. Ölçüsünü iyi ayarlayın herkes tuzlu sevmeyebilir.

*Daha sonra kıymayı pişirmek için yine aynı tavaya bir miktar daha sıvı yağ koyup kıymaları kavurun. Aynı şekilde tuz ve karabiber ekleyin. Kıyma dondurulmuş olmazsa işiniz daha kolay olacaktır.

*Sonrasında ise büyük boy teflon bir tavayı yağlayın.

*İlk yufkayı parçalamadan kenarları tavadan taşacak şekilde yerleştirin.

*Kalan iki yufkayı da büyük parçalar halinde parçalayın.

*Birkaç kat olduktan sonra hazırladığınız harcı yufkaların üzerine dökün ve üzerine bir miktar eritilmiş tereyağı yada sıva yağ gezdirin. Ayçiçek yağı kullanmanız önerilmez.

*Daha sonra kalan yufka parçalarıyla kaplayın.

*Parçalanan yufkalar tamamlandıktan sonra yufkaların üzerine sıvı yağ sürün ve ilk yufkanın tava dışında kalan bölümlerini üstüne doğru kapatın.

*Sonra yeniden bir miktar daha yağ sürün.

*Daha sonra kısık ateşte çevire çevire pişirin.

*Böreğiniz artık hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun!

YANINA EN İYİ NE GİDER?

Pratik tava böreğinizi ister çay isterseniz ayranla servis edebilirsiniz. Misafirleriniz için çay doğru bir tercih olacaktır.

Derleme : Gerçek Gündem