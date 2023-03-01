Gözlemenin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Bir çorba kaşığı sürmek yeterli

Gözleme genelde sokak lezzetleri arasında yer alıyor. Ancak evde tavada da gözleme yapmak mümkün. Yaptığınız gözlemenin çıtır çıtır olması için harika bir tarifle karşınızdayız.

MADEN SUYU FORMÜLÜ

Maden suyu bilindiği gibi 'börek' yaparken de kullanılıyor. Yapılan böreğin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Aynı teknik gözleme yaparken de uygulanırsa gözleme çıtır çıtır oluyor.

Peki çıtır çıtır gözleme tarifi nasıldır?

Gerekli malzemeler;

4 adet orta boy patates

4 adet hazır yufka

2 adet yeşil biber

10 dal maydanoz

2 dal taze soğan

1 tutam karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tutam kimyon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

GÖZLEMENİN TARİFİ;

*Patatesleri haşlayıp bir kaba koyun.

*Çatalla ezin.

*Tuz, kimyon, karabiber, toz kırmızı biber ve biraz zeytinyağı ekleyin. 1 çorba kaşığı maden suyunu da eklemeyi ihmal etmeyin. Maden suyu sayesinde de yapacağınız gözlemeler çıtır çıtır olacaktır.

*Yeşil biber, maydanoz ve taze soğanları ince ince doğrayın. Harca ekleyip iyice karıştırın.

*Hazırladığınız iç harcı yufkanın ortasına koyun.

*Yufkayı dört kenarı ortada birleşecek şekilde katlayın.

*Tavayı kızdırın.

*Çok az yağ ekleyip gözlemeyi koyup kızartın.

*Altı kızarınca çevirip diğer tarafı pişirin.

*Sıcak şekilde servis edin.

Derleme: Gerçek Gündem