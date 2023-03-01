Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır

Ölçüsü hiç şaşmayan kek yapmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. 19 yıllık usta aşçı doğru kek tarifiyle ilgili bilinmesi gerekenleri paylaştı.

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Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır

Kek, en sevilen yiyeceklerden. Hazırlaması kolay ve oldukça da bereketli. En ucuz tatlı tarifleri arasında yer alan kekler, kolaylıkla evde yapılabiliyor.

Ölçüsü şaşmayan kek tarifi nasıldır?

29 yıllık usta aşçı İbrahim Gündem, Gerçek Gündem okurları için ölçüsü hiç şaşmayan kek tarifinin detaylarını paylaştı!

Sizler de bu kek tarifi sayesinde harika kek pişirebileceksiniz.

İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz ''ölçüsü hiç şaşmayan'' cevizli kek tarifi

Malzeme listesi;

-3 yumurta
2,5 su bardağı un.
1 su bardağı şeker.
1 çay kaşığı tuz.
1,5 çay bardağı sıvı yağ.
1 su bardağı süt.
1 paket kabartma tozu.
1 paket vanilya
3 adet havuç
1 su bardağı ceviz.
1 yemek kaşığı tarçın

Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır - Resim : 1

CEVİZLİ KEK TARİFİYLE İLGİLİ BİLGİLER

-Havuçlarımız rendeledikten sonra suyunu sıkalım.
-Kabımızın içeresine yumurta ve şekeri ilave edelim.
-Mikserle 5 dakika kadar köpük olana kadar karıştıralım.
-Sıvı yağ ve sütü karışıma ekleyelim. 1-2 dakika mikserle karıştıralım.
-Un, tuz, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ilave edelim.
-Boza kıvamına gelecek şekilde karıştıralım.
-Havuç, ceviz ve tarçını ekleyelim.
-Kek kalıbımıza koymadan önce kaşığımızla karıştıralım.
-Fırınımızı 170 derece 10 dakika ayarlayarak ısıtalım.
-Kek kalıbımıza koyduğumuz karışımı fırınımızda 40-45 dakika kadar pişirelim.
-Havuçlu, Tarçınlı kekimiz servise hazırdır.

CEVİZLİ KEKİN TÜM PÜF NOKTALARI

-Malzemelerimiz oda sıcaklığında olmalıdır.
-Fırında pişen keki 20 dakika kapağını açmayın.
-Kekimizin üzerine ıslak bir bez örtelim.

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