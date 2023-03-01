Savcı, Gülşen hakkında hapis istedi

Şarkıcı Gülşen'e İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle açılan davada savcı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

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Savcı, Gülşen hakkında hapis istedi

İstanbul Ataşehir'de, 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle  yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi.

Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan  3 yıla kadar hapsini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen, 25 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 26 Ağustos'ta da tutuklanmıştı.

Yapılan itiraz üzerine mahkeme, 'dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması' gerekçeleriyle 29 Ağustos'ta Gülşen'in tahliyesine karar vermişti.

Gülşen hakkında konutu terk etmeme adli kontrol şartı uygulanmıştı. Karara yönelik yapılan itirazlar da reddedilmişti. Üst mahkeme ise ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti. 12 Eylül tarihinde ise 29 Ağustos’tan beri ev hapsinde olan Gülşen’in ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.

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Gülşen - imam hatip
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