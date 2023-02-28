Optik İllüzyon testi! Bu elmalardan biri farklı! 24 saniyede çözen dahi sayılıyor

Son dönemde zeka testleri oldukça popüler oldu. Gerçek Gündem sayfalarında da zaman zaman bu testlerden paylaşıyoruz. Şimdi paylaşacağımız IQ testi sizi çok şaşırtacak.

Görsel yanılsama ya da bir diğer ismiyle optik illüzyon, beyin içerisinde algı sistemi nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Realiteden farklı olan görsel algı yolu ile karakterize edilebilmektedir. Bu optik illüzyon testi de farklı elmayı bulmanız konusunda sizin algınızı zorlayacak.

Elmanın yaprakları, boyutları ve renkleri aynı ama aralarında öyle bir fark var ki, işte o farkı gören zeki kabul ediliyor.

ZEKİ İNSANLARIN ÇÖZEBİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Sadece IQ puanı 130'un üzerinde veya göz testi muazzam olanlar bu farkı hemen bulabiliyor. Farklı kırmızı elmayı 24 saniye içerisinde bulamayanlar üzülmesin, çözümü çünkü aşağıda var.

Yanılsama testini çözmek isteyenlerin çoğu bu görüntüdeki farklı elmayı bulamıyor. Fakat, bazı insanlar buna çok süratli bir şekilde cevap verebilir. İnanın, çok zeki veya gözleri çok iyi gören kişiler olmalılar.

Söz konusu Viral Optik İllüzyon'u belirlemek güç, bu sebeple resmi çözümlediğimiz yere geldik. Resme daha dikkatli bakın, orayı detaylıca incelediğinizde resmin vurgulanan bölgesinde farklı elma ayırt edilebilir. Şayet fark edemediyseniz endişelenmeyin aşağıdaki görsel ile size yardımcı olacağız.

İşte farklı olan elma

Kaynak: Tgrthaber.com.tr