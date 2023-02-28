Kahveyle ilgili gerçek. Asla dikkat etmiyorduk. Sabah içilmemeliymiş çünkü..

Yapılan bir araştırmada aç karnına kahve içmenin zararlı olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlara göre aç karnına kahve içmek midenin delinmesine bile yol açabiliyor.

Milliyet'te yer alan bir haberde; Aç karnına kahve içmenin zararları tek tek sıralandı.

1. Kan şekeriniz aniden yükselebilir

British Journal of Nutrition'da Haziran 2020'de yapılan araştırma, sabahları aç karnına sade kahve içmenin insanların kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde bozduğunu ortaya koydu. Önceden kahvaltı yapan kişilerde kan şekerinde bir artış görülmedi. Kan şekeri seviyesinin düzenli olması, diyabet ve kalp hastalığı riskinizi azaltır. Bu nedenle kan şekeri kontrolünüzü kaybetmek bu hastalıkları tetikleyecektir.

2. Reflüyü tetikleyebilir

Yemeğinizden bir lokma ve bir yudum su aldığınızda, yemek veya içeceğin yemek borunuzdan midenize akmasını sağlamak için alt yemek borusu sfinkteri açılır. Midenize ulaştığında ise kapanır. Ancak araştırmaya göre kahve, alt yemek borusu sfinkterini gevşetir ve tamamen kapanmamasına neden olabilir. Bunun sonucunda mide asidi mideden yemek borunuza tırmanabilir. Yani reflü gelişebilir. Reflünün en yaygın semptomu, göğsünüzde keskin bir ağrı gibi hissedilebilen mide ekşimesidir. Bununla birlikte, uzmanlara göre, kahve mide asiditesini uyarabildiği için mide ekşimesi riskini de artırır. Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji'de Eylül 2020'de yapılan bir çalışmada, günde iki porsiyon kahveyi iki porsiyon su ile değiştiren katılımcıların reflü riskinin azaldığı görüldü. Kahvenin yanında alkali yiyecekler tüketin! İyi haber şu ki kahvenizle birlikte tükettiğiniz alkali yiyecekler, kahvenin yükselttiği mide asidi seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Haşlanmış yumurta, avokado tost veya yulaf ezmesi bu alkali yiyeceklerden bazıları. Kahve sebebiyle mide ekşimesi yaşıyorsanız, önlem almanızda fayda var. Çünkü uzun süreli reflü, yemek borusu iltihabına ve tedavi edilmediğinde yemek borusu kanserine neden olabiliyor.

3. Gergin hissedebilirsiniz

Kafein vücut tarafından 45 dakika gibi bir süre içinde emilir ve tüketildikten sonra 15 dakika ila iki saat arasında bir noktada kan dolaşımında zirve yapar. Yemek yemediyseniz, özellikle lif açısından zengin bir yemek yemediyseniz, etkileri daha hızlı hissedilir. Kahveden sonra gergin ve endişeli hissedip hissetmediğinize bakın. Bu, kahvenizin yanında yemek yiyerek büyük oranda kontrol edebileceğiniz bir durum. Yarı kafeinsiz veya kafeinsiz kahve de yardımcı olabilir. Uzmanlar, gergin kişiler için gün içinde bir büyük boy filtre kahve ölçüsünün aşılmamasını öneriyor. Kahve içmek için en iyi zaman ne zaman? Araştırmaya göre kortizol seviyeleriniz sabah 7 civarında zirve yapıyor. Kortizol, size enerji artışı sağlayan bir hormondur, bu nedenle uykusuz değilseniz sabahın erken saatlerinde kendinizi nispeten zinde hissedersiniz. Kortizol azalmaya başladığında kahve tüketmeye başlarsanız en yüksek verimi alırsınız. Bu yüzden sabah geç saatte, kahvaltıdan kısa bir süre sonrası kahve için en iyi zaman. Öte yandan, 14.00'ten sonra kahveden uzak durmalısınız çünkü öğleden sonra ve akşam kahvesi uyku düzeninizi etkileyebilir. Yatmadan altı saat önce alınan 400 miligram kafein, uyku süresini bir saatten fazla azaltıyor.

KAHVE İÇTİĞİNİZ SAATLERE DİKKAT

BBC Türkçe'de yer alan bir haberde ise; Kahve içerken dikkat edilmesi gereken saatler paylaşıldı. Kahve içmenin saati mi olur diye soracak olursanız sakın sormayın. Çünkü oluyormuş. İşte yapılan araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar

KAHVE GÜNÜN HANGİ SAATİNDE TÜKETİLMELİDİR?

'AsapScience' adlı internet sitesine göre, en iyi saatler (08.00-09.00), (12.00-13.00) ve (17.30-18.30) dışındaki saatler.

Siteye göre, hepimizin "sirkadiyen saat" olarak bilinen biyolojik saati var.

Bu saat, vücudumuzdaki bir çok süreci düzenliyor.

Buna gün içinde ne kadar uykulu olduğumuz da dahil.

Kortizol adlı hormonun salgılanmasından da bu saat sorumlu.

Buna stres hormonu da deniyor.

Zira bu hormon, vücudun "savaş ya da kaç" hallerinde bolca salgılanıyor.

Kortizol, gün içindeki uyanıklık haliyle de bağlantılı.

Sabah 08.00'le 09.00 arasında vücuttaki kortizol seviyesi zirveye çıkıyor.

Bu vücudunuzun sizi uyandırmak için doğal bir mekanizması olması anlamına geliyor.

Ve kafeinin bu mekanizmayı tamamlayıcı bir işlevi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Zira uzmanlar kortizol üretiminin en üst seviyeye çıktığı zamanlarda kahve ya da enerji içeceği tüketmenin kafeinin etkisini önemli ölçüde azalttığı ve uzun vadede bu maddeye karşı bağışıklık geliştirdiği uyarısında bulunuyor.

Yani hem daha az canlanıyorsunuz hem de gelecekte daha fazla kahve içmeniz gerekiyor.

Bu nedenle, kahve içmek için muhtemelen en iyi zaman kortizol "kabarmasından" sonra, saat sabah dokuz.

Bilim insanlarına göre, kortizol günün değişik saatlerinde yeniden zirveye çıkıyor.

Bunlar, 12.00-13.00 ve 17.30-18.30 arası. Bu nedenle kahve içmek için en iyi zamanlar bunların dışındaki saatler.

Peki aşırı derecede erken ya da geç kalkınca ne oluyor? Hemen kahve içilebilir mi?

Hayır.

Bilim insanlarına göre, kortizol seviyesi uyandıktan hemen sonra yüzde 50 oranında artıyor.

Bu nedenle uzmanların tavsiyesi kahve içmek için bir saat beklemek.