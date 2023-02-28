Daha yeni başlamıştı. Star TV'nin iddialı dizisinden kötü haber

Büyük umutlarla başlayan Çöp Adam dizisinin ekibinde önemli bir değişiklik yaşandı. Reytinglerin istenildiği gibi gitmediği biliniyor.

ETKİLİ OLAMADI

Dizi etkili bir tanıtımla duyurulmuştu. Günlerce konuşulan fragmanlar büyük ses getirmişti. Ancak dizi başladıktan sonra beklenen ilgiyi görmedi.

KADRODA AYRILIK ŞOKU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çöp adam dizisinde beklenmedik bir veda gerçekleşti.

Çöp Adam dizisinin ilk bölümünden beri kadrosunda yer alan 2 isim ekipten ayrıldı. OGM Pictures imzalı dizinin Melek Gençoğlu ile Su Ersöz senaryo ekibi projeye veda etti.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni senaristi Deniz Madanoğlu oldu. Madanoğlu daha önce Masumlar Apartmanı’nın senaristliğini yaptı.

FİNAL YAPACAK İDDİALARI

Ekipteki bu ayrılıklar final iddialarını da beraberinde getirdi. Star TV genelde tutmayan dizilerinde önce yönetmen veya ekip değişikliğine gidiyor.

Sonrasında yayın gününü değişiyor.

Tüm bu seçeneklerde başarı elde edilemezse kanal final kararını devreye alıyor. Kadrosunda iddialı isimlerin yer aldığı Çöp adam dizisi içinde final iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı. Normal şartlarda haziran ayında sezon finali yapması beklenen Çöp adam dizisinin erken final yapacağına yönelik iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.