Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi

Son dönemin en popüler dizilerinden biri de 'Kuş uçuşu' dizisi. Dizi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. Netflix platformunda yayınlanan diziye ilgi büyük olmuştu.

PEŞ PEŞE YENİ ANLAŞMALAR

Dünyanın en popüler dijital platformlarından biri olan Netflix aldığı reytingden ötürü 'Kuş Uçuşu' dizisinin ekibiyle iki sezonluk anlaşma daha yaptı.

Dizinin 2.sezon çekimleri çoktan tamamlandı bile.

Birsen Altuntaş'ın kişisel internet sitesinde aktarılanlara göre; Kuş Uçuşu dizi ekibi kısa bir dinlenme molasından sonra 3. sezon çekimlerine hazırlanıyor. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner ve Burak Yamantürk'ün başrolde olduğu dizinin yeni sezonu hakkında flaş bir iddia gündemde...

ikinci sezonda çalıştığı televizyon kanalındaki görevini, kendisine yapılan entrikalar yüzünden bırakmak zorunda kalan Lale Kıran’ın önce ihmal ettiği ev hayatına yoğunlaşıp daha sonra küllerinden doğma hikâyesi ele alınıyor.

Bu arada Lale’nin özel hayatında da bir dizi olay yaşanacak.

Dizinin 3. sezon çekimleri öncesi flaş bir bilgi kulislerde dolaşmaya başladı. Burak Yamantürk’ün hayat verdiği Selim karakterinin son sezonda yer almayacağı öğrenildi.

SEYİRCİLER İSYAN ETTİ

Öte yandan 'Kuş uçuşu' dizisinin hayranları Burak Yamantürk'ün hayat verdiği Selim karakterinin ayrılacak olmasına isyan ettiler.

Burak Yamantürk son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Elbet Bir Gün' adlı diziyle seyirci karşısında olmuştu.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan yakışıklı oyuncu 'Kuş uçuşu' dizisiyle geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı.