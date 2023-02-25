Yalı Çapkını dizisiyle ilgili beklenmedik sonuç! Oyuncuların dili tutuldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ülke genelinde büyük yıkıma yol açmıştı. 11 il etkilenmiş ve 50 bine yakın vatandaş hayatını kaybetmişti. Bölgeden gelen rakamlar 40 bin üzeri olsa da kayıp vatandaşların sayısının fazla olması endişe veriyor.

DİZİLER ARA VERMİŞTİ

TV kanallarında yayınlanan çok sayıda dizi deprem nedeniyle yayın arası vermişti. O diziler arasında Star TV ekranlarında yayınlanan ''Yalı Çapkını'' dizisi de yer alıyor.

Dizinin reyting raporu çok merak ediliyordu.

BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİLER. OYUNCULAR BİLE SONUCA ŞAŞKIN

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Gelen sonuca dizide yer alan ''Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'' gibi isimler de çok şaşırdı.

Armonimedya.com'un derlemesine göre; Yalı Çapkını dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. İki haftadır yayın arası veren Yalı Çapkını dizisinin alacağı reyting büyük merak konusuydu. Reyting raporları geldi.

Yalı Çapkını dizisi reklamsız yayınladığı yeni bölümüyle 3 kategoride de birinci oldu.

Reklamsız yayınlanan dizi totalde 13.83, AB’de 11.17, ABC1’de ise 12.55 reytingle 3 kategoride de birinci oldu.

Yalı Çapkını dizisinin elde ettiği başarı tüm haftaya da yansıdı. Raporlara bakıldığında Yalı Çapkını dizisinin hafta boyunca en çok izlenen dizi olduğu görüldü.