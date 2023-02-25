Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor

Fırında yapılan pirinç pilavını hiç denediniz mi? Üstelik pilav böyle pişirilirse tane tane oluyor ve kıvamı hiç şaşmıyor

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Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor

Akşam yemeklerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan pirinç pilavıyla ilgili bugün sizlerle farklı bir tarif paylaşacağız. Pirinç pilavı genelde tencerede pişiriliyor.

Oysa klasik pilavlardan farklı bir tarif daha var.

BALKANLARDA ÇOKÇA YAPILIYOR

Balkan ülkelerindeki bazı kentlerde pilav tencerede değil fırında yapılıyor. Özellikle fırında pişirilen pirinç pilavının tadına hiç doyum olmuyor.

PEKİ NASIL YAPILACAK?

Posta'da yayınlanan bir içerikte; Fırında yapılan  tane tane tavuklu pilavın tarifi paylaşıldı. İşte tarifle ilgili bilmeniz gereken her şey!

Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor - Resim : 1

Fırında tavuklu pilav malzemeler

700 gram tavuk baget ya da but
3 su bardağı pirinç
6 su bardağı tavuk suyu
1 yemek kaşığı domates salçası
100 gram tereyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber


FIRINDA TAVUKLU PİLAV YAPILIŞI

*Tavukları düdüklü tencereye alıp üzerine 8 su bardağı su ekleyin.
*Kapağını kapattığınız tavukları haşlanmaya bırakın.
*Tavuklar haşlanırken soğanı yemeklik doğrayın.
*Tereyağını bir tencerede ısıtıp soğanları yağda kavurun.
*Salçayı, tuzu ve baharatları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
*Pirinçleri yıkayıp süzün ve tenceredeki soğanlara ilave edin ve 5 dakika daha kavurun.
*Pirinçleri bir fırın kabına aktarın.
*Tavuğun haşlama suyunu süzüp pirinçlerin üzerine ekleyin.
*Önceden 180 derecede ısıttığınız fırına verdiğiniz pilavı 10 dakika kadar fırınlayın.
*Ardından tavukları da pirinçlerin üzerine dizip tepsiyi yeniden fırına verin.
*Sıcaklığı 200 dereceye çıkarıp 20 dakika daha pişirin.
*Tavuklar iyice kızaracak ancak pilav hafif sulu kalacak şekilde olmalı.

*Bu nedenle pilav suyunu tamamen çekerse fırından almadan önce üzerine 1 kepçe kadar daha tavuk suyu gezdirebilirsiniz.
*Üzerine bir tepsi kapattığınız pilavı 10 dakika dinlendirip demlendirin.

FIRINDA TAVUKLU PİLAVIN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Fırında yapılan bu harika yemeğin yanına yakışacak en iyi lezzet ''mercimek çorbası, salata ve cacık'' olacaktır. 

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