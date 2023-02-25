Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için..

Kısır yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin kısırın lezzetli olması için kesinlikle ayçiçek yağı kullanmamak gerekiyor.

Kısıra lezzet katan şey aslında zeytinyağıdır. Zeytinyağıyla yapılan kısır ayrıca çokta sağlıklı olacaktır. Kısır, batı dünyasında Türk salatası olarak servis ediliyor.

Özellikle Avrupa ülkelerindeki bazı kentlerde, Türk mutfağına ait kısırda servis ediliyor. Menülerdeki adı ise Türk salatası.

Beş çayının yanında vazgeçilmez lezzetlerden biri olan kısırı yapmak çok kolay. Ancak tam kıvamını tutturmak biraz zor.

Yapacağınız kısırın tam kıvam alması için işte bilmeniz gerekenler.

Tarifsiteniz.com'da yer alan bir içerikte; En lezzetli kısır tarifiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Kısır, Türk mutfağının en sevilen atıştırmalığı ve ikramlığıdır. Özellikle Ege mutfağın yeri başkadır. Sadece ikramlık değil meze olarak da tüketilir. Genelde köftelik bulgurdan ve zeytinyağı ile hazırlanan kısırın yapılışı yöreden yöreye değişiklik gösterir. Vereceğimiz tarif ise kısırın belki de en güzel halinden biri.

Mersin usulü kısır, diğer kısır tariflerin aksine yoğurularak yapılıyor. Ayrıca taze soğanın yanı sıra kuru soğan da ekleniyor. Genelde kısırı süslemek için eklenen domates, bu sefer küp küp içerisine giriyor. Ancak öyle bir tarif ki tane tane ve lezzetli oluyor. Üstelik sulanmıyor da! Umarız deneyince beğenir ve sevdiklerinizle paylaşırsınız!

Malzemeler

2,5 su bardağı köftelik bulgur

1 tane kuru soğan

2 tane domates

1 tane salatalık

4 tane taze soğan

1 demet maydanoz

2 çorba kaşığı biber salçası

1 tane limon

1/2 su bardağı nar ekşisi

1/2 su bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber



Yapılışı

*İlk olarak bulguru geniş bir kaba aktarın.

*Üzerini silme örtecek şekilde kaynar su ilave edin.

*Bir miktar tuz serpiştirin ve kapağını kapatın.

*Suyunu çeken bulguru karıştırarak havalandırın.

*Hazır olan bulgurun üzerine yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyin.

*Üzerine salça, küp küp doğranmış domates ve arzu ettiğiniz ölçüde tuz ve baharatları ekleyerek yoğurun.

*Bulgurlar diriliğini yitirince ince ince doğranmış maydanoz, taze soğan, salatalık, sıvı yağ, nar ekişi ve limon suyunu ekleyerek iyice karıştırın.

*Kısır servise hazır. Şimdiden afiyet olsun...