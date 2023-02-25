43 yıllık usta turşucu erimeyen turşunun sırrını verdi! Kütür kütür olması garanti

Kış aylarında en çok tüketilen turşular arasında lahana turşusu ilk sırada yer alıyor. Faydaları saymakla bitmeyen lahana turşusu tam bir şifa deposu.

Araştırmacılara göre; Lahana turşusunun faydaları arasında ''mideye iyi gelmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sindirim sistemini düzgün çalıştırması, kış hastalıklarından koruması'' ilk sırada yer alıyor.

Genelde her markette lahana turşusu bulunsa da evde yapılan turşuların tüketilmesi öneriliyor. 43 yıllık usta turşucunun Ulusalpost'daki verdiği turşu tarifi en doğru tarif olarak kabul ediliyor.

43 yıllık turşucu, turşu yaparken herkesin bilmesi gereken tarif sırlarını anlattı. Turşucu İbrahim olarak bilinen İbrahim Ramadan, lezzetli ve sağlıklı turşunun püf noktalarını verdi.

* Malzemeler mutlaka taze olmalıdır.

* Cam kavanoz kullanılmalıdır.

* Turşu yaparken mutlaka sirke kullanılmalıdır.

* Turşu serin bir yerde bekletilmelidir.

* Turşunun ana maddesi mutlaka kaya tuzu olmalıdır. Faydaları saymakla bitmeyen kaya tuzu aynı zamanda turşunun erimesinin de önüne geçer.

EN KOLAY TURŞU TARİFİ NASILDIR?

En kolay yapılan turşu, lahana turşusudur. Genel olarak lahana turşusunu yapmak kolay olduğu gibi aynı zamanda da çok ucuzdur.

Peki lahana turşusu nasıl yapılacak?

Malzeme listesi

1 adet orta boy lahana

3 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Yarım su bardağı kaya tuzu

Su

Lahana Turşusunun Hazırlanışı;

*Lahananın dış yapraklarını yavaş yavaş ayırın.

*Ortasındaki kökünü bıçakla kesip kıvrımlı yapraklarını irice doğrayın ve derin bir kaseye koyun.

*Üzerine kaya tuzunu serpin ve lahanaları elinizle 10 dakika kadar ovalayarak tuzu güzelce yedirin.

*Lahanaları yıkayıp sterilize ettiğiniz kavanozun içine yerleştirin.

*Kabuğunu soyup diş diş ayırdığınız sarımsakları lahanaların arasına eşit ölçülerde sıkıştırın.



*Limon tuzunu sirkeyle karıştırıp lahanaların üzerine bu karışımdan dökün.

*Kavanozun kalan boşluğunu da suyla tamamlayın ve kapağını hava almayacak şekilde iyice kapatın.

*Kavanozu alt üst ederek malzemelerin iyice birbirine karışmasını sağlayın.

*Turşuyu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün kadar bekletmeniz gerekiyor.



*Bu süre içinde kapağını kesinlikle açmamaya dikkat etmelisiniz.

*15 günün sonunda olgunlaşan turşunuzu yemeklerinizin yanında artık servis edebilirsiniz.

En kolay lahana turşusunun tarifi işte bu şekildedir.