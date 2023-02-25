Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın

İstediğiniz mevsimde istediğiniz sebzeyi ve meyveyi tüketmek güzel ama bu yediğiniz yiyecekler yoğun kimyevi operasyonlara maruz kalmış olabilir! İşte bazı yiyeceklerin kimyevi operasyondan geçip geçmediğini anlamaya yarayan ipuçları!

Akşam'da yayınlanan bir içerikte; Özellikle kış aylarında da çokça tükettiğimiz domates ve salatalıkla ilgili kritik bir uyarı yapıldı.

DOMATES BÖYLEYSE UZAK DURUN

Domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamak aslında çok basit. Ancak şunu özellikle vurgulamak gerekir: Mevsimsel bir sebze olan domatesi yaz aylarında tüketmek en doğrusudur.

Çünkü kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından tehlikeli olabilir.

Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız bu gıda nitrik asit içeriyor olabilir.

SALATALIK BÖYLEYSE ALMAYIN

Salatalıkta domates gibi yaz mevsiminde tüketilmesi gereken besinler arasındadır.

İşte içerdiği su ve posa sayesinde sağlık yönünden çok faydalı olan salatalığı yerken dikkat etmeniz gereken bir detay!

Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalıklar sağlık açısından risk oluşturabilir.

CANAN KARATAY'DA UYARMIŞTI

Star'da yer alan bir içerikte; Canan Karatay domatesle ilgili herkesi ilgilendiren önemli bir uyarıda bulunmuştu.

Canan Karatay'ın domatesle ilgili açıklamaları;

"Domates meyvedir. Ama biz sebze olarak ayırmışız. Çok fazla tüketildiğinde özellikle haziran ve temmuz ayında hastalarımın hem şekerleri hem de ürük asitleri yükselir. Diyorlar ki Canan Karatay karbonhidrat vermiyor. Domatesde de yeşil fasulyede de baklada da şeker var.

İlaçlı tarım zehiriyle büyütülüyor. Tarım zehirleri bütün hastlalıkların sebebi. Kanser de dahil. Şuanda domatesin dönemi değil. Doğru mevsim eylül ayında. Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli. Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Siz ona dikkat edin. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir Domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız."