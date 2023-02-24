Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da günlerce enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın kardeşi bir fotoğraf paylaştı. Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafını paylaşanlar kahroldular

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Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı

Yayınladığı yemek videolarıyla kısa sürede ünlenen Taha Duymaz en sevilen isimlerden biri olmuştu. Samimi tavırlarıyla kısa sürede ilgi odağı olan Taha Duymaz sadece kendisinin değil ailesinin de hayatını değiştirmişti.

Taha Duymaz genç yaşına rağmen büyük bir başarı elde etmiş ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Taha Duymaz'ın genç yaştaki ölümü ise hem ailesini hem arkadaşlarını hem de takipçilerini yasa boğdu.

HATAY'DA GÜNLERCE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Taha Duymaz, Hatay'da günlerce kurtarılmayı bekledi. Ailesi ve arkadaşları aynı zamanda da çok sayıda fenomen isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.

Taha Duymaz'ın günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Taha Duymaz'ın hayranları gelen bu kara haberle yıkıldılar.

İÇ SIZLATAN FOTOĞRAF KARESİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da günlerce enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın kardeşi, Taha'nın çocukluk fotoğrafını paylaştı. O fotoğraf, görenlerin bir kez daha yüreklerini sızlattı.

Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı - Resim : 1

FOTOĞRAFI KARDEŞİ PAYLAŞTI

Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafını kardeşi Burak Duymaz paylaştı. Taha Duymaz'ın hayranları çocukluk halini gördükten sonra bir kez daha kahroldular.

TAHA DUYMAZ KAÇ YAŞINDAYDI?

1 Eylül 2003 tarihinde dünyaya gelen Taha Duymaz henüz 19 yaşındaydı. Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz ayrıca müziğe de ilgi duymaya başlamış ve çektiği kliple uzun süre gündemde kalmıştı. 

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