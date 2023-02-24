Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi

Türkiye deprem felaketine karşın tek yürek olmuşken önce Halk TV, TELE1 gibi muhalif TV kanallarına ceza kesildi. RTÜK aracılığıyla TELE1 ekranı karartıldı. Bir başka sansür girişimi de internet dünyasında gerçekleşti.

EKŞİ SÖZLÜK SANSÜRÜNE TEPKİLER BÜYÜYOR

Türkiye gündemini meşgul eden Ekşi Sözlük sansürüne bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi. Komedyen Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımla trolleri adeta çılgına çevirdi.

KARARI SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Şahan Gökbakar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 21 Şubat'ta Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirme kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

GÖKBAKAR'DAN TROLLERİ ÇILGINA ÇEVİREN SORU

Gökbakar, BTK'ya seslenerek "RTÜK, medya rezilliklerini görmeyip, iktidarı eleştiren hangi kanal varsa yazıyor cezayı. Nasıl, güzel mi bu düzen? Keyifler yerinde mi?" dedi. Şahan Gökbakar'ın paylaşımının ardından çok sayıda troll karşı saldırıya geçti. Gökbakar'ı hedef alan troller ayrıca Gökbakar'ın filmleri içinde boykot çağrısında bulundular.

Şahan Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"BTK denen kurum kafasına göre, açıklama yapmadan internet sitesi kapatıyor. İstediği zaman sebep belirtmeden Twitter ve Tiktok erişimini durduruyor. RTÜK, medya rezilliklerini görmeyip, iktidarı eleştiren hangi kanal varsa yazıyor cezayı. Nasıl, güzel mi bu düzen? Keyifler yerinde mi?

"KAPATMAK NEDİR?"



Sosyal medyada ve internette, size, değerlerinize, yaptığınız işe falan hakaret ve iftira atabilirler. Yalan yazıp lekelemeye çalışabilirler. Mahkemeye verirsiniz! Kapatmak nedir? Ayrıca, bunları bazı yanlı televizyonlar ve gazeteler de yapıyor. Daha kapatılanını görmedim, siz gördünüz mü?"