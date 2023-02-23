Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi

Tarhana, Türk mutfağının en faydalı besinlerinden biri. Tarhana ile yapılan çok sayıda tarif var. Tarhanalı kekte yapılabiliyor, tarhanalı ekmekte.

Ancak en sevilen şey kuşkusuz Tarhana çorbası. Anne usulü tarhana çorbasının tarifi ise hep merak konusu olmuştur. Ulusalpost'da yer alan bir içerikte; Anne usulü tarhana çorbasının tarifi paylaşıldı. İpek gibi görüntüsüyle ve hayran bırakan lezzetiyle sizler de bu tarife göre tarhana çorbası pişirebilirsiniz.

Mis gibi Anadolu kokan tarhana çorbası, özellikle kahvaltılarda tüketilmesi önerilen çorbalardan. Sindirim sistemini yumuşatan öte yandan da bağışıklığı güçlendiren tarhana çorbasının en orijinal tarifini sizler için derledik. İşte anne usulü tarhana çorbasının tarifi

İçeriğindeki el yapımı tarhana sayesinde faydalı olan bu çorba sabah kahvaltılarının bir numaralı besinleri arasında yer almaktadır.

Biraz ekşili biraz acılı ve baharatlı olan bu tarif hem sağlıklı olmanızı sağlar hem de kolayca kilo vermenize yardımcı olur.

Anadolu kadınları tarafından asırlar önce keşfedilen tarhana çorbası oldukça da pratik bir çorbadır.

Tarhana çorbasının malzemeleri;

3 yemek kaşığı toz haldeki tarhana

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

Tuz

1 çay kaşığı kırmızıbiber

Tarhana çorbasının yapılış şekli;

* 1 çorba kaşığı tereyağı bir tencereye alınır ve eritilir.

*1 çorba kaşığı salça da tencereye eklenir ve yağda kızdırılır.

*5 su bardağı su ilave edilir.

*Bir başka kabın içerisinde de 1 su bardağı suya, toz tarhana eklenir ve karıştırılır.

*Kaynar halde bulunan tencerenin içerisine bu karışım ilave edilir.

*15 ile 20 dakika arasında pişirilir.

*1 çay kaşığı kırmızıbiber ve 1 çay kaşığı nane ilave edilerek servis yapılır. Afiyet olsun.