Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı

Yoğurt, en faydalı besinlerden biri olarak bilinir. İster marketten alınsın ister evde yapılsın yoğurt kısa sürede ekşiyebilir veya sulanabilir.

Sizin de mutlaka başınıza gelmiştir. Marketten aldığınız yoğurt kısa sürede sulanıyor olabilir. Peki ama bu nasıl önlenecek?

Yoğurdun sulanmaması için mutlaka tahta kaşık kullanın. Metal kaşık kullanmanız durumunda yoğurt çabuk sulanır. Sulanan yoğurt ise kısa sürede ekşimeye başlar.

Eğer yoğurdunuz plastik bir kap içerisindeyse yoğurdu mutlaka cam bir saklama kabına aktarın ve buzdolabında yoğurdu öyle muhafaza edin. Ayrıca süzme yoğurt kullanmaya özen gösterin. Süzme yoğurt çok geç sulanan ve bozulan yoğurt türüdür.

Peki evde asla sulanmayan süzme yoğurt nasıl yapılır?

Süzme yoğurt marketlerden alınabileceği gibi evde de yapılabilir.

kevserinmutfagi sitesinde yer alan bir içerikte; Evde süzme yapılan süzme yoğurdun tarifi paylaşıldı.

İşte o tarif;

İstediğiniz miktarda yoğurt,

Kullanacağınız tarif için tuzlu yoğurt gerekliyse tuz.

EV YOĞURDUNUN TARİFİ;

*Tuz kullanacaksanız yoğurt ve tuzu yoğurdu fazla sulandırmadan nazikçe karıştırın,

*Yoğurdu kahve filtresine, süzgecin içine yerleştirdiğiniz kağıt havlunun üzerine veya yine süzgece yerleştirdiğiniz iki katlı tülbentin üzerine alın,

*Suyunun istediğiniz kıvama gelene kadar süzülmesini bekleyin,

*Eğer oda sıcaklığı çok yüksekse veya yarım saatten daha uzun süre bekleyecekse bekletme işlemini buzdolabında yapın,

*Süzülen yoğurdu ters çevirip bir kaba alın ve filtreyi, kağıt havluyu ya da tülbenti yoğurda bulaştırmadan alın.