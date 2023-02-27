Banyodaki, duştaki kireç lekelerini söküp atıyor. Ovalamaya bile gerek yok

Kireç lekeleri can sıkıcı olabiliyor. Çoğu zaman duş başlıkları kireç nedeniyle bozulabiliyor.. Peki kireç lekelerinden nasıl kurtulabilirsiniz. İşte kireçleri temizlemenizi sağlayacak yöntemler

Banyodaki, duştaki kireç lekelerini söküp atıyor. Ovalamaya bile gerek yok

Duş camları zaman zaman kireçlenmektedir. Duş camlarındaki kireçleri temizlemek ise sanıldığı kadar zor değil.

İşte duş camlarını temizlemenizi sağlayacak yöntem

4 tatlı kaşığı limon tuzu ile 1 su bardağı suyu karıştırın. Hazırladığınız karışımı limon tuzu eriyene kadar sprey şişesinde güzelce çalkalayın. Limon tuzlu suyunuzu cam silme deterjanları gibi kullanabilirsiniz. Son olarak duşakabini duru suyla durulayın ve kuru bezle leke kalmayacak şekilde silin.

Kireç ve su lekelerinden duşakabinin camları arınmış olacaktır.

DUŞ BAŞLIĞINDAKİ KİREÇ NASIL TEMİZLENİR?

Zaman zaman duş başlığında da kireç sorunu oluşabiliyor. Duş başlığındaki kireç sorununu çözmek ise sanıldığı kadar zor değil.

Sabah'da yer alan bir haberde; Duş başlığındaki kireçleri temizleyen en etkili yöntem paylaşıldı.

Beyaz sirke
Su
Çöp veya buzdolabı poşeti
Ovalamak için sünger


TEMİZLEME İŞLEMİ:

*Duş başlığının içerisine yeterince sığabileceği poşete beyaz sirke ve suyu doldurun.

*Beyaz sirkenin oranının daha yüksek olması, duş başlığı temizliğini kolaylaştıracaktır.
*Bu poşeti çevresine ister bir ip, isterseniz bir lastik bantla asarak bu poşetin içerisinde duş başlığını yaklaşık 1 saat bekletin.
*Bu süre içerisinde sirkenin asit oranı, kirecin çözülmesini sağlayarak büyük oranda temizleme işlemini beklerken gerçekleştirecektir.
*Bekledikten sonra temiz bir süngerle bol su altında duş başlığını ovalayarak iyice durulayın.

*Böylece tıkanmış gözeneklere sahip bir duş başlığında sadece birkaç adımda kolaylıkla kurtulabilirsiniz

Banyodaki, duştaki kireç lekelerini söküp atıyor. Ovalamaya bile gerek yok - Resim : 1

Lavabodaki kireç lekesi nasıl çıkar?

Gerçek Gündem'de aktarılanlara göre; Kireç lekelerinin lavabolardan çıkartılabilmesi için krem deterjan yerine limon ve karbonat da kullanılabilirsiniz.  Bunun için öncelikle lavaboya bir miktar karbonat dökülmeli, ardından da lavabo yarım limon ile ovulmalıdır. Bu yöntemle temizledikten sonra lavabo bol su ile durulanmalıdır. Kısa sürede lavabodaki kireç lekesinden kurtulacaksınız.

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