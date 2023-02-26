Leman'dan çadır skandalı kapağı: Kızılay enkaz altında

Mizah dergisi Leman, Kızılay'ın afet dönemindeki skandallarını çizdi. Leman'ın kapağında depremzedeler için satılacak çadırları satan Kızılay'ın da enkaz altında kaldığı vurgulandı.

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Leman'dan çadır skandalı kapağı: Kızılay enkaz altında

Mizah dergisi Leman, afet ve benzeri durumlarda mağdurlara ücretsiz yardım etmesi için kurulan ve bu amaçla yardım toplayan Kızılay'ın depremzedelere dağıtılacak 2 bin 50 çadırı AHBAP'a satmasını kapağına taşıdı.

Gazeteci Murat Ağırel, Kızılay ve AHBAP'ın doğruladığı skandalda çadırların 46 milyon lira bedelle satıldığını yazdı. Kızılay'ın afet bölgesinde ilaç ihtiyaçlarının karşılanması için gönüllü olarak çalışan Türkiye Eczacılar Birliği üyesi eczacılara da büyük çadırları 140 bin liraya sattığı ortaya çıktı.

Leman'ın kapağında, Kızılay'ın da enkaz altında kaldığı görüldü:

Leman'dan çadır skandalı kapağı: Kızılay enkaz altında - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Deprem AFAD Kızılay AKP Recep Tayyip Erdoğan
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