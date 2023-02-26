Ahbap, skandalı doğruladı: "Kızılay'dan aldığımız 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik"

Ahbap, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'dan çadır alındığı bilgisini doğruladı.

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Ahbap, skandalı doğruladı: "Kızılay'dan aldığımız 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik"

Gazeteci Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı, afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürerek depremzedelere destek olan AHBAP’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığını iddia etti.

Kızılay, depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır satmışKızılay, depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır satmışGüncel

İddiaların ardından Ahbap bugün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir.

Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır. O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik.

Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan’dan 1232 adet (8 TIR) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’a; Ankara'dan da  918 adet (8 TIR ) çadır Hatay’a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı."

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