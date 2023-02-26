Aleyna Tilki'den kira isyanı: Para dökebilen varsa gitsin başka ülkede otursun; oturum vermeyin başka ülkenin zenginine

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Can kaybı 44 bin 218'e yükselirken artçı sarsıntılar da kayıplara neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre evsiz kalarak geçici barınma merkezlerinde konaklayanların sayısı 1 milyonu aştı.

Afetin yarattığı etkinin yaralarının sarılması için çabaların devam ettiği günlerde İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kira fiyatlarında artış yaşanıyor. Depremlerin ardından depremzedeler için afet bölgesine giderek yardım kampanyaları düzenleyen ünlü isimler arasında yer alan Aleyna Tilki sosyal medya hesabı üzerinden kira fiyatlarındaki fahiş artışa isyan etti.

MİLLETİMİZ TURİSTLER DOLAR BAZINDA ÖDÜYOR DİYE KENDİ MEMLEKETİNDE SAĞLAM BİNADA OTURAMIYOR

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Acilen İstanbul’da kira fiyatları denetlenmeye başlayıp düşürülmeli. Fiyatlar insanlarla dalga geçer gibi" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Evini değiştirmek isteyen deprem korkusu yaşayan milletimiz turistler dolar bazında ödüyor diye kendi memleketinde sağlam binada oturamıyor… Bu ülkenin vatandaşı olmayıp da yepyeni binalara uçuk uçuk binlerce para dökebilen varsa gitsin başka ülkede otursun. Oturum vermeyin başka ülkenin zenginine… Burada insanlar geceleri uyuyamıyor. İyi bir denetim olsun ki ev sahipleri de bir adam olsun kendi milletine hayrı olsun"