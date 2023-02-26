Ebru Özkan, Bihter filminin kadrosundan ayrıldı

Büyük heyecanla beklenen Bihter filminde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Filmden, yayın tarihini merakla bekleyen seyircilere bir haber daha geldi.

Ebru Özkan, Bihter filminin kadrosundan ayrıldı

Bihter filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlanan Türk yapımı bir filmdir. Film ile ilgili son haber, Adnan Bey'i Osman Sonant'ın canlandıracağı olmuştu. Bihter filmi ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Matmazel'i canlandıracak olan Ebru Özkan, film kadrosundan ayrıldı. Özkan’ın dizisiyle Bihter filminin çekim takviminin uymadığı, o nedenle film kadrosundan daha çekimler başlamadan ayrıldığı öğrenildi.

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu Bihter filmi Netflix'te yayınlanacak. 

HANIMIN ÇİFTLİĞİ DİZİSİYLE HAFIZALARDA YER ALDI

Atv'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile kariyerinde yakaladığı ivmeyi devam ettiren Ebru Özkan,18 Kasım 1978 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezunu olan başarılı oyuncu, özellikle 2000'lerden sonra aldığı rollerle tanınmakta.

Esas olarak 2009-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisi ile tanınan oyuncu, dizide Halide karakterini canlandırmıştı.

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