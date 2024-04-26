AKP'li başkanın parayla aldığı ödülün faturası yeni başkana kaldı! "98.8 milyon liralık borç bıraktığı yetmezmiş gibi..."

Yerel seçimlerde Isparta’nın Gelendost İlçesi’nde belediye başkanlığı el değiştirdi. Üç dönemdir AKP’den Belediye Başkanı olan Mehmet Sezgin, seçimi kaybetti ve İYİ Parti adayı Mustafa Özmen, oyların yüzde 57’sini alarak başkan seçildi. Ancak yeni başkan kucağında 98 milyonluk borç buldu. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, geçen hafta gönderilen bir ihbarname ile şok da yaşayan Başkan Özmen’den 54 bin liralık ‘ödül’ parası istendi. Seçimde yenilen AKP’li Sezgin, Kent-Başkan Dergisi tarafından Kasım 2023’te “Akdeniz’in en başarılı ilçe Belediye Başkanı” seçildi. Ancak bu ödülün para ile verildiği ve ödül töreniyle ilgili organizasyonu yapan firmanın Gelendost Belediyesi’ne 54 bin lira ‘tanıtım bedeli’ adı altında fatura kestiği anlaşıldı.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

AKP’li başkan, 22 Kasım 2023’te kesilen faturayı ödemedi. Yeni başkan İYİ Partili Özmen’e, 16 Nisan 2024’te bu konuda ihtar yazısı gönderildi. Yazıda, ödemenin yapılmaması halinde yasal yollara başvurulacağı ifade edildi.

Başkan Özmen, “Eski başkan parayla ödül satın almış. AKP’linin aldığı ödülün parasını benden istiyorlar. Bize 98.8 milyon lira borç bıraktı. Bu borç yetmiyormuş gibi bir de 54 bin lira kendisini reklam etmek için aldığı ödülün faturası bize kaldı” dedi.

ÖDÜLÜ BU SÖZLERLE ALMIŞ

Ödül töreni Kayseri’de düzenlendi. AKP’li Sezgin, ödül verilmesiyle ilgili şunları paylaşmıştı:

“Cumhurbaşkanımızın takdirleri, siz değerli hemşehrilerimin teveccühleri ve destekleriyle Gelendost’a hizmet için çıktığımız bu yolda, bizlere yakışır bir şekilde, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak en büyük hedefimizdir. Bizleri bu ödüle layık gören siz değerli hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum.”

BELEDİYENİN BÜTÇESİNİ BÖYLE BIRAKTI

AKP ve MHP’den belediye başkanlıklarını devralan yeni başkanlar borç yüküyle görevlerine başladı... Çoğu belediye, binalarına eski dönemin ne kadar borç bıraktığını afişliyor... 14 bin nüfusu bulunan ilçenin yeni Başkanı Mustafa Özmen de AKP döneminden kalan 98 milyonluk borcu belediye binasına bir pankart asarak duyurdu. 18.6 milyon esnafa, 9.7 milyon vergi, 49 milyon SGK, 14 milyon güneş enerji santrali, 15.4 milyon İller Bankası ve 837 bin lira da emekli kıdem tazminatı olmak üzere toplam 98 milyon 838 bin lira borç olduğu açıklandı.