Casper karakteri ile tanınan ünlü oyuncu ölü bulundu
Ünlü oyuncu Jansen Panettiere, 28 yaşında hayatını kaybetti. Panettiere'nin cansız bedeni sokak ortasında bulundu. Panettiere "The Walking Dead" dizisinde oynadığı "Casper" karakteriyle akıllara kazınmıştı.
Ünlü oyuncu Jansen Panettiere'nin New York'ta ölü bulunduğu bildirildi. Kız kardeşi Hayden Panettiere ile çeşitli projelerde birlikte yer alan genç oyuncu, sinemaya seslendirme yaparak adım attı. İlk olarak 2002'de "Even Stevens" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Panettiere, 2009'da vizyona giren "The Perfect Game" filmindeki rolüyle tanındı.
Tüm dünyada izlenen "The Walking Dead" dizisindeki tek bölümlük rol ile akıllara kazınan Panettiere, en son 2022 yapımı "Love and Love Not" filminde oynamıştı.
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