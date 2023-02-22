Starbucks, zeytinyağlı kahve satacak

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, İtalya'da zeytinyağlı içecekler satmaya başlayacağını duyurdu.

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Starbucks, zeytinyağlı kahve satacak

Starbucks CEO'su Howard Schultz, "zeytin yağının beklenmedik, kadifemsi, yağlı tadının kahveyi zenginleştirdiğini" söyledi.

BBC'nin aktardığına göre Starbucks, dünyanın en büyük zincir kahve zinciri olsa da, küçük yerel kafeleriyle ünlü İtalya'da rekabetçi kalmakta zorlandı. Starbucks'ın ülkede şu an yaklaşık 20 dükkanı bulunuyor. 

"Şimdi kahvenin içinde zeytinyağı mı' diye sorula soranlar olacaktır. Ancak kanıt bardağın içinde" diyen Schultz, "4 0 yıldır daha heyecanlı olduğum bir an hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. 

Starbucks, zeytinyağlı soğuk ve sıcak kahve seçeneklerini bu bahar aylarında İtalya'dan sonra ABD'nin California eyaletinin güneyindeki kafelerinde satmayı planlıyor. Zeytinyağlı içecekler daha sonra bu yıl içinde Britanya, Orta Doğu ve Japonya'daki Starbucks şubelerinin menülerinde yer alacak. 

'Oleato' serisinde sütüne zeytinyağı katılmış latte, zeytinyağı kremalı 'shaken' espresso ve cold brew gibi ürünler bulunacak.

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