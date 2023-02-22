Dağ yürüyüşünde kaybolan ünlü oyuncudan 1 aydır haber alınamıyor

Aralarında Oscar adayı olan A Room With a Wiev (Manzaralı Oda) adlı yapımın da bulunduğu birçok filmde ve dizide kamera karşısına geçen İngiliz oyuncu Julian Sands, 13 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıktığı California'daki San Gabriel Dağları'nda kayboldu. 65 yaşındaki oyuncuyu arama çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman sekteye uğrasa da yine de sürdürülüyor.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ARAMA ÇALIŞMALARININ DURMASINA YOL AÇIYOR

Oyuncunun kaybolduğu dağın bulunduğu San Bernardino dağlarının bulunduğu bölgenin şerif ofisinden bir yetkili, fırtına nedeniyle arama çalışmalarının zaman zaman durduğunu açıkladı. Julian Sands, San Gabriel Dağları'nın Mounty Baldy bölgesinde kaybolmuştu. Bu durum ihbar edildikten sonra Sands'i bulabilmek için özel teknolojiler de kullanılarak çok sayıda arama yapıldı.

Şerif ofisinden bir sözcü dün yaptığı açıklamada Julian Sands'i arama çalışmalarının önümüzdeki cumartesi tekrar başlayacağını belirtti. Sözcü " Şu ana kadar yapılan aramalarda ne yazık ki Sands'in bulunmasına yarayacak herhangi bir ipucuna ulaşılamadı" dedi.

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA: ONUNLA VEDALAŞTIM

Bir süre önce Julian Sands'in kardeşi Nick Sands, geçen ay yaptığı açıklamada artık kardeşine "veda ettiğini" söylemişti. Nick Sands kardeşinin yokluğunun acısıyla bu şekilde başa çıkmaya çalıştığını eklemişti. Nick Sands "Aslında kardeşimin dağın bir yanında yaralı olarak yattığını düşünmeye çalışıyordum. Ama zihnim bana onun artık hayatta olmadığını söylüyor. Bu yüzden ben ona kendi açımdan veda ettim. Fakat üç çocuğu ve karısı hala onun bulunacağına inanıyor" diye konuştu.

2020 YILINDAN BU YANA ABD'DE YAŞIYOR

1958 yılında İngiltere'de West Yorkshire'da dünyaya gelen Sands, The Killing Fields (Ölüm Tarlaları) Boxing Helena (Helena'yı Kurtarmak), Arachnophobia gibi filmlerle tanınıyor. Oyuncu yakın zamanlarda Smallville adlı çok izlenen yapımda kamera karşısına geçmişti.

Julian Sands, 2020 yılından bu yana California'da yaşıyordu. İlk evliliğini, 1984 ile 1987 arasında Sarah Sands ile yapan oyuncu daha sonra 1990 yılında Eugenia Citkowitz ile hayatını birleştirdi. Sands'in üç tane çocuğu bulunuyor.

MALKOVICH: ÇOK ÜZGÜNÜM

Julian Sands'in çıktığı dağ yürüyüşünde kaybolması ve halen hiçbir Haberalınamaması ailesi ve yakınları kadar meslektaşlarını da üzdü. John Malkovich de bunlardan biri. Şu sıralar Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Berlin Film Festivali'nin konuklarından biri olan 69 yaşındaki Malkovich, bir basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine arkadaşının kaybolmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Malkovich "Eski eşi Sarah ile evliliğinden dünyaya gelen ilk erkek çocuğunun vaftiz babası benim. Onu çok iyi tanıyorum. Ayrıca onu ikinci eşiyle de ben tanıştırdım. 1993'te Killing Fields (Ölüm Tarlaları) filminde birlikte çalıştığımızdan bu yana çok yakın arkadaş olmuştuk" dedi.