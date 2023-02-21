Kıbrıs ISIAS Otel'e karşı yargı sürecini takipte: Çocuklarımızın hesabını sormak için bu davanın takipçisi olacağız

Adıyaman ISIAS Otel, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde yerle bir oldu. Otel, 35'i Kıbrıslı öğrenci, veli ve öğretmenlerden oluşan kafile ile 30 tur rehberine mezar oldu.

Otelle ilgili hazırlanan ön inceleme raporu ise otel inşaatında dere çakılı ve kum kullanıldığını ortaya koydu.

"GEZİYİ ÖDEYEMEYECEK VELİLER VARDI SPONSOR BULDUK"

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Adıyaman ISIAS Otel'de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarının oluşturduğu 39 kişilik kafilede yer alan 14 yaşındaki Selin Karakaya'nın babası Enver Karakaya, kızı Selin'in cansız bedenine depremin beşinci günü ulaşabilmiş. Selin Karakaya, 29 Ocak'ta 14 yaşında girmişti:

"Benim kızım beş yaşından beri satranç oynuyordu. Altı satranç şampiyonluğu var. Bir nesli yok ettiler bu şehirde. Her alanda başarılı çocuklardı. Sanmıyorum yakın zamanda birilerinin Türkiye'deki organizasyona çocuğunu göndereceğini."

Enver Karakaya, dört yıldızlı ISIAS Otel'in "iyi bir otel" izlenimi vermesi nedeniyle veliler tarafından seçildiğini, kafilede yer alan bazı velilerin gezi masrafını karşılayamaması nedeniyle para toplandığını da anlatıyor:

"Şehrimizdeki iş insanları geziye katılamayacak çocuklar için sponsor oldu. Hiç ödeyemeyecek veliler vardı. Fotoğraflara bakınca gayet düzgün bir oteldi. Çocuğumuzu 'Buraya yollayabiliriz' dediğimiz bir otele yolladık. Oturulamayacak bir binayı allayıp pullayıp süsleyip otel yapmışlar. Adıyaman'dan belki hiçbir şekilde yolu geçmeyecekti, biz çocuklarımızı mezara yolladık."

"KIBRIS AĞIR BİR YAS HAVASINDA"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği, 65 kişinin hayatını kaybettiği otel hakkında başlatılan hukuki süreci birlikte yürütebilmek için koordinasyon ekibi oluşturdu.

DW Türkçe'ye konuşan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, sorumlu kişilerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını, TBB tarafından oluşturulan altı kişilik avukat ekibinin içerisinde TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın da olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı, "Kıbrıs ağır bir yas havasında. Mağusa ne zaman normale döneceği belli olmayan şekilde kapkara bir vaziyette. Herkes yıkıma uğramış durumda. Bu kayıplardan birebir etkilenmeyen kimse yok diyebilirim size ülkede" dedi.

Şimdiye kadar soruşturma kapsamında otelin sahip ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, tutuklanarak Siverek Cezaevi'ne gönderildi. Bozkurt Ailesi, AKP'ye yakınlığı ile biliniyor. Mehmet Fatih Bozkurt, 2014 yerel seçimlerinde AKP'den belediye meclis üyeliğine seçilmişti.

DERE ÇAKILI VE KUM KULLANILMIŞ

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü de ISIAS Otel hakkında bir ön inceleme raporu hazırladı. Rapora göre, binanın soruşturmasını Cumhuriyet Savcısı Kadir Kocakaya yönetiyor. Raporda savcının Kıbrıslı akademisyenlere dosyaya Kayseri ve Erzurum'dan iki bilirkişi atandığını ve bilirkişilere tüm inceleme ve tespitlerin yaptırıldığını, 6'şar adet beton ve donatı numunesi aldırıldığı da aktarıldı.

DW Türkçe'nin edindiği yedi sayfalık ön inceleme raporunda, "Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir. Dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında, sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, betondaki çakıl ve kum dağılımındaki granülometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edilmiştir" deniliyor.

Ön inceleme raporunda, Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası'ndan alınan bilgiye göre, otelin bulunduğu adada beş bina olduğu, bu binalardan ISIAS Otel dahil 4'ünün otuz yıldan uzun bir süre önce beş katlı olarak inşa edildiği, ilk başta konut olarak kullanılan binaların daha sonra iş merkezi yapıldığı, iş merkezi olarak kullanılan otel binasının da iki ek kat çıkılarak yedi kata dönüştürüldüğü belirtiliyor.

Raporda, "Tamamı kesin olmamakla birlikte, temeli ve kolonları beş kata göre tasarlanıp inşa edilmiş olan binanın inşasının doğru yapılmadığı, kat artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ve binanın daha düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu kanaati oluşmuştur. Binanın tüm projeleri ve ruhsatlandırma aşamalarındaki resmi evrakların temin edilmesi durumunda daha net bir sonuca varılacaktır" ifadeleri yer alıyor.

"AYNI DÜZEN KIBRIS'TA DA KURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

DW Türkçe'ye konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, "İki ülkenin gündemi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Türkiye'de deprem dolayısıyla vefat eden binlerce insan için de en az çocuklarımıza üzüldüğümüz kadar üzülüyoruz” dedi. Dava sürecini takip edebilmek için Meclis'te bir hukuk komisyonu oluşturduklarını belirterek "Elbette çocuklarımızın hesabını sormak için bu davanın takipçisi olacağız" diye konuştu.

Doğuş Derya, adaletin sağlanabilmesi için dava kapsamında tüm sorumluların yargılanması gerektiğine de dikkat çekti:

"Türkiye'yi bugün şantiyeye dönüştüren, deprem vergilerine çöken zihniyetle dünyanın her yerinde sorunumuz var. İzmit depremi sonrası olduğu gibi sadece birkaç müteahhitin günah keçisi seçilip onları göstermelik olarak yargılamanın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Kumdan kaleler gibi yıkılan binaları yaratan rant düzeniyle mücadelemiz. Aynı düzen Kıbrıs'ta da kurulmaya çalışılıyor."

TUREB: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) Güneydoğu Anadolu Uygulama Eğitim Gezisi sırasında otel konaklayan 30 rehber de ISIAS Oteli enkazında yaşamını yitirdi.

TUREB, otel hakkında suç duyurusunda bulundu. DW Türkçe'ye konuşan TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eğinlioğlu, yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirterek "Aileler de sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor. Hepsiyle iletişim halindeyiz. Avukatlarımız takipçisi olacak" dedi. ISIAS Otel'de kendisinin de konakladığını dile getirerek "Pek çok rehberin konakladığı otellerden biriydi. Adıyaman'daki otellerin hemen hepsi zarar gördü. Eski kentin bulunduğu yerdeki binalar harap" dedi.