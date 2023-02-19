Bergüzar Korel'den çadır isyanı: Çocuklar zatürre mi olsun?

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel afet bölgesinde depremzede bir aile için çadır alınamadığını aktararak isyan etti. Korel, "AFAD hâlâ götürmedi çünkü muhtara başvuru lazımmış, muhtar vefat etmiş, azayı da bulamıyorlar tabii ki kayıplarının peşindedir" ifadeleriyle süreçte yaşanan krizi anlattı.

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Bergüzar Korel'den çadır isyanı: Çocuklar zatürre mi olsun?

6 Şubat'ta merkez 10 saat arayla meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle meydana gelen can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi. 

Yaraları sarmak için seferberlik sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyon eksikleri, ihmaller ve çok sayıda depremzedenin yardımların ulaşmaması nedeniyle yeniden mağdur olmasına tepkiler sürüyor.

Oyuncu Bergüzar Korel de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda depremzedeler için günlerdir çadır aradığını söyledi.

“MAALESEF AYNI İLANI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUM”

Korel, “Maalesef hâlâ aynı ilanı paylaşmaya devam ediyorum çünkü hâlâ çadır yok. AFAD hâlâ götürmedi çünkü muhtara başvuru lazımmış, muhtar vefat etmiş, azayı da bulamıyorlar tabii ki kayıplarının peşindedir. Ne yapacağız? Bekleyelim çocuklar zatürre mi olsun?” ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel'den çadır isyanı: Çocuklar zatürre mi olsun? - Resim : 1

 
 
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