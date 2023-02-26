Türkiye, 'anonim şirket' gibi yönetiliyor: Kızılay'dan 'çadır' savunması

GERÇEK GÜNDEM

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından tüm ülke, depremzedelere destek için seferber oldu. Evsiz kalan vatandaşlar için çadırlar kuruldu ancak birçok vatandaş aradan haftalar geçmesine rağmen halen çadırlara ulaşamadıklarını söylüyordu. Kızılay'ın depremden sonra yardım konusunda neden yetersiz kaldığı tartışılıyordu.

Bugün ortaya çıkan bir skandal ise vahameti ortaya koydu. Kızılay, depremin ardından elindeki çadırları depremzedelere ve onlara yardıma koşanlara ücretsiz dağıtmak yerine, Ahbap ve Türk Eczacıları Birliği gibi kurumlara parayla sattı. Kızılay'ın bu hamlesi, akıllara, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında sarf ettiği, "Türkiye, anonim şirket gibi yönetilmeli" sözlerini getirdi.

AHBAP DOĞRULADI

Gazeteci Murat Ağırel'in ortaya çıkardığı skandalla ilgili ilk açıklama Ahbap'tan geldi. Ahbap, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik." ifadeleriyle Kızılay'ın parayla çadır sattığını doğruladı.

KINIK, ÇADIR SATIŞINI SAVUNDU

Kızılay'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan satış işlemini savunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Ahbap ile Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir." dedi.

Kınık'ın açıklamaları şöyle oldu:

@KizilayCadir Türkiye Kızılay Cemiyetinin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir -Öncelikle Kızılayın TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder.

Ayrıca -Barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD’ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder -Sağlık Bakanlığı, MSB gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası kuruluşların taleplerini üretir.

3-Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay’a aktarır, Kızılay da Afetler için gerekli olan Çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır.

4- @ahbap Derneği de Kızılayın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde @KizilayCadir’dan maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yere sevkedip depremzedelerin hizmetine sunmuştur. @haluklevent

5- Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’de @Ahbap derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır.

6-Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük~1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurtiçi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir @Ahbap ve @Kizilay’ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.

7-Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337.727 çadır kurmuş ve ilave 100.000 çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini (54.070) Afad’a teslim etmiş ve tesislerinde Afad için imalata kesintisiz devam etmektedir Çadır kentlerde 1.350.908 vatandaşımız barınmaktadır.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA ❗️@KizilayCadir Türkiye Kızılay Cemiyetinin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir

-Öncelikle Kızılayın TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti ederhttps://t.co/VX5M3R1tWK — Kerem Kınık (@drkerem) February 26, 2023

ERDOĞAN, "TÜRKİYE ANONİM ŞİRKET GİBİ YÖNETİLMELİ" DEMİŞTİ

Kerem Kınık'ın açıklaması sonrası akıllara, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2015 yılında, "Balıkesir Ekonomi Ödülleri 2015" töreninde yaptığı konuşma geldi.

Erdoğan, "Sizden benim bir istirhamım şudur; Yeni Türkiye'yi, başkanlık sistemini, yeni anayasayı her fırsatta milletimize anlatmanızdır. Sizler bir iş adamı gibi bu ülkenin yönetilmesini istemez misiniz? Benim derdim ne biliyor musunuz? Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa, Türkiye de öyle yönetilmelidir. Yoksa bileklerine bağlıyorlar prangayı, yürü yürüyebilirsen. Bu ülke bu şekilde sıçramaz." demişti. Bu sözler uzun süre konuşulmuştu.