Vekillik hevesiyle gündemde: Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Erdoğan'ın doğum gününü yazım hatasıyla kutladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın görevi dışında yürüttüğü faaliyetler ve milletvekilliği adaylığı hevesi ile gündeme getirdiği Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere bugün de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin paylaşımında; "Sevdalısı olduğu ülkemiz ve milletimize ömrünü adayan, mazlumların ümidi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a hayırlı, sağlıklı ve bereketli bir ömür diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Ancak Dere'nin Instagram'da paylaştığı görselde yer alan yazım hatası dikkatlerden kaçmadı. Dere'nin paylaşımında "İyi ki doğdun" yerine "İki ki doğdun" yazdığı görüldü.

YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Hatayı takipçi uyarısıyla fark eden bakan yardımcısı görseli silerek yeni bir paylaşım yaptı.

ERDOĞAN'IN PORTESİ ÖNÜNDE POZ VERİYOR

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, ajanslara yaptığı açıklamalarda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi önünde poz vermesiyle de dikkat çekiyor.



"AKP'NİN ÇORUM MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTİYOR"

Barış Pehlivan, 3 Şubat tarihli yazısında, Dere için; "Üst üste benzer şikâyetler geldi. Neymiş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’yi makamında bulmak, incelemesi gereken dosyaları ona arz etmek çok ama çok zormuş" ifadelerini kullandı.

Dere'nin Instagram hesabında görevi dışındaki faaliyetlerini paylaştığını hatırlatan Pehlivan; "Lakin, bakan yardımcısı Dere bu Çorum mesaisi yüzünden asli görevi olan Milli Savunma Bakanlığı’nı ihmal ediyor. Dedim ya bunu ben değil bizzat bakanlık çalışanları söylüyor" diye yazdı.

Barış Pehlivan yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

Biliyorum ki bu tesadüf değil. Zira, deniyor ki Muhsin Dere AKP’nin Çorum milletvekili olmak istiyor.

Ne diyeyim... Bu gayretle seçilir belki... Çünkü onun yaptığını Çorumlu bile yapmaz!

Kaynak: Gerçek Gündem