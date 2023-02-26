İddia: Kaymakam depremzedeleri sokağa atmak için kapıya jandarma gönderdi!

GERÇEK GÜNDEM /

6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Can kaybı 44 bin 218'e yükselirken sayıları 1 milyonu aşan insan evsiz kaldı. Afetlerden sorumlu kurumların ve siyasi iktidarın ihmalleri nedeniyle afet sırasında ve sonrasında adeta kaderine terk edilen ve bir çoğu kendi imkanlarıyla sağ kalan depremzedelerin mağduriyetleri sürüyor.

Evsiz kalan depremzedeler geçici çözümler ile barınma ihtiyacını karşılamaya çalışırken çadırların yetersiz kalması, konut ihtiyaçlarının karşılanamaması iktidarın çözümden uzak tavrını sürdürmesi nedeniyle tepkileri artırdı.

MİSAFİR ÇAĞRILAN DEPREMZEDELER KAYMAKAM VE JANDARMA DESTEĞİYLE EVDEN ATILMAK İSTENDİ

Son olarak sosyal medyada yer alan bir iddia tabloyu gözler önüne serdi. Hüseyin Erdem isimli bir yurttaş yaptığı paylaşımda kendi imkanları ile hayatta kalan depremzede yakınlarının geçici olarak misafir edildikleri Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ev sahibi Suat Kızıldağ ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu tarafından mağdur edildiğini yazdı.

Erdem'in iddiasına göre depremzede yurttaşların evden çıkartılması için kaymakam jandarmayı görevlendirdi. Erdem olayı anlattığı paylaşımlarında; "Depremzedelere devlet olarak bu şekilde mi sahip çıkılıyor?" sorusunu yöneltti.

Hüseyin Erdem'in paylaşımları şöyle oldu:

1-Hatay’da Ablam, eniştem ve çocukları binaları yıkılıyor, dama çıkıyorlar 4-5 saat soğukta ve yağmur altında kalarak kendi imkanları ile kurtuluyorlar, evleri eşyaları ile birlikte yıkılıyor. Bir abim ve 4 çocuğu enkaz altındaydı vefat ettiler.

2-Abimin enkazına 35 saat boyunca el sürülmedi. Yeğenimin eksi patronu Eskişehirli Suat Kızıldağ (tapuda memur) benim burada boş evim var gelin burada kalın. Yeğenlerim oraya gidiyorlar ilk başta gayet yardımcı oluyor.

3-10. gün ortada hiçbir durum yokken kardeşim pazartesi günü gelecek diye cumartesiye (25.02) kadar evi boşaltın diyor. Yeğenimle bir tartışma yaşıyor sen bizi çağırdın şu an nereye gideriz gibisinden 5 dakika sonra jandarma eve geliyor.

4-Jandarma evin boşaltılmasını istiyor. Yeğenim valiye gidiyor o kaymakama yönlendiriyor. Kaymakam bey jandarmayı kendisinin gönderdiğini söylüyor ve onları evden çıkmalarını söylüyor.

5-Sevgili Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu siz neye dayanarak Jandarmayı eve gönderiyorsunuz, kanunda ki hangi maddeye dayanarak? Jandarmayı dün ve bugün gönderiyor (23-24.02). Siz devlet terbiyesi almış birisiniz.

6-Asrın felaketi depremden kendi imkanları ile çıkmış kardeşini ve 4 yeğenini kaybetmiş, kızı sınıf öğretmeni birçok öğrencisini kaybetmiş bir psikolojik çöküş içinde olan insanlara jandarmayı göndererek korkutmaya mı çalışıyorsunuz?

7-Sizden rica ediyorum neye dayanarak 2 gün üst üste jandarmayı gönderiyorsunuz Odunpazarı Kaymakamı. Bu arada siz bugün jandarmayı göndermeseniz de onlar çıkıyorlardı zaten.

8-Depremzedelere devlet olarak bu şekilde mi sahip çıkılıyor? Jandarma gönderip korkutarak mı?

Kaynak: Gerçek Gündem