Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Şubat 2023 güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Aydın, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ için sarı kod uyarısı yapıldı ve bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı ifade edildi.

Meteoroloji tahminlerine göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları, Isparta'nın güneyi, Muğla ve Antalya çevreleri ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ile Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -9°C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS -11°C, 3°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADIYAMAN 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu