Gece vardiyasında çalışması ailesini enkaz altında kalmaktan kurtardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler Hatay’da büyük bir yıkıma yol açtı.

Hatay şehir merkezinde yüzlerce ev yıkılırken binlerce ev ise hasar gördü. Deprem günü merkez Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi’nde oturan Mehmet Kaya’nın Hatay Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan abisi gece vardiyasında olması sayesinde arayarak kendi ve kardeşinin ailesini uyandırdı.

"Abimin aramasıyla uyandım" diyen Mehmet Kaya şöyle konuştu:

"Deprem olduğu sırada uyuyordum. Abimin aramasıyla kendime geldim. Abimin ailesi ve kendi ailem hemen dışarı çıktık. Çıktığımızda zaten her yer yerle bir olurken, 5 parmak yağmur yağıyordu. Her yer yanıyordu, enkaz altlarından gelen imdat sesleri vardı ama hiçbir şey yapamıyorduk. Burada yaşayan asker, polis belediye çalışanlarının hepsi ölmüş. Bina komple çöktü, dayım enkaz altında kaldı ama kurtarıldılar. Her gün deprem oluyor, sallanıyoruz."

Kaynak: İHA