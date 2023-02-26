Yeni Akit yazarının hedefinde Fenerbahçe taraftarı var: "Soytarılar", "Ahlaksızlar", "Darbe dönemi bitti"

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Hatay depreminin ardından 44 bini aşkın can kaybının yaşanmasından 20 gün sonra ertelenen spor müsabakaları yeniden başladı. Dün oynanan Fenerbahçe, Konyaspor maçında, Fenerbahçe taraftarı "Hükümet istifa" sloganları attı. Taraftar "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" sloganıyla stadı inletti.

“SOYTARILIKTA ZİRVE YAPTILAR”

Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, “Statta slogan atarak hükümet değişmez ‘ulan’” başlıklı yazısında Fenerbahçe taraftarını hedef aldı.

Fenerbahçe taraftarını “soytarılıkla” suçlayan Karahasanoğlu, “Dün Fenerbahçeli beyaz Türkler kafayı çıkardı.. Deprem sonrası ilk lig maçı idi.. Depremzedelerle dayanışma amaçlı sloganlar bekleyeduralım.. Onlar, her zamanki türden, spor üzerinde siyasete soyundular.. ‘Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!’ küstah sözleri ile soytarılıkta zirve yaptılar..” ifadelerini kullandı.

“AHLAKSIZLAR”

Akit yazarı Karahasanoğlu, Fenerbahçe taraftarlarına yönelik hakaretlerine şöyle devam etti:

“Ama bir futbol maçı oynanırken, siyasi slogan atılıyorsa.. “20 yıl oldu istifa ulan”’ diyerek hakaretle devam ediliyorsa. Tam da o sloganı atan ahlaksızlara hitap ederek söylemem gerekirse:

“Ulan ahlaksızlar, millet 20 yıldır sizi eze eze, o hükümetin üyelerini seçiyor. Sizin desteklediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi de 70 yıldır seçim kazanamıyor..” derim..

“Eski günler geçti, darbe yapıp yönetime el koyma dönemi bitti” derim..

“Millet kimi seçerse, o iktidara gelir” derim..

“Statlarda slogan atarak, hükümet değiştiremezsiniz” derim..

“İstifa istiyorsanız, başkanınız Ali Koç’tan isteyin”’ derim..

“Gezi isyanında Divan otelini çapulculara açan başkanınız, üç hafta oldu, depremzedelere otelini açamadı. İstifa etmesi gereken birisi varsa, o da sizin Başkanınız” derim..

Yalan da sizde, dolan da sizde, üçkağıtta sizde, iftira da sizde..”