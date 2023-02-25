Fenerbahçe-Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganı

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Hatay depreminin ardından 44 bini aşkın can kaybının yaşanmasından 20 gün sonra ertelenen spor müsabakaları yeniden başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaştı.

Ülker Stadı'nda başlayan maçta Fenerbahçe taraftarı "Hükümet istifa" sloganları attı. Taraftar "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" sloganıyla stadı inletti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. Depremin ilk 48 saati bölgeye arama-kurtarma çalışmalarında destek verilemedi.