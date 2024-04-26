Ankara'da yaşayanlar dikkat: Süresiz olarak kapatıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle-Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti sunan teleferik sisteminin süresiz olarak kapatıldığını bildirdi.

Ankara'da yaşayanlar dikkat: Süresiz olarak kapatıldı!

Ankara'da Yenimahalle-Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti sunan teleferik sisteminin, Mimarlar Odası'nın 2013'te açtığı dava sonucunda süresiz olarak kapatıldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mimarlar Odası tarafından 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin 'imar planının iptaline' karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergahta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir."

Ankara'da yaşayanlar dikkat: Süresiz olarak kapatıldı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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