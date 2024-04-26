Limak ve Emlak Konut'a karşı haklarını arayan işçilere polis şiddeti!

Limak Holding ve Emlak Konut'un hak gaspına karşı eyleme çıkan Dev Yapı-İş Sendikası öncülüğündeki işçiler, eylemlerinin ikinci gününde de işkence ile gözaltına alındı.

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Limak ve Emlak Konut'a karşı haklarını arayan işçilere polis şiddeti!

Emekçiler, haklarını sömüren Limak Holding ve Emlak Konut'a karşı başlattıkları eylemin ikinci gününde de işkence ile gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir'de Finans Merkezi (İFM) inşaatında çalışan işçiler, haklarının gasp edilmesine karşı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) önderliğinde eylem başlattılar.

Limak Holding ve Emlak Konut yetkilileriyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, İFM Bankalar Caddesi'nde eylem yapan işçiler ve sendika temsilcileri önceki gün gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı.

Emekçiler, bugün tekrar aynı noktada basın açıklaması yapmak için toplandı ama bir kez daha müdahaleye maruz kaldı.

İşçiler açıklama yaparken polis tarafından gözaltına alındı.

Bu duruma tepki gösteren işçiler, "İnşaat işçileri köle değildir" sloganları attılar. Aynı zamanda, Dev Yapı-İş Sendikası, gözaltıların ardından sosyal medya hesabından "Asla vazgeçmeyeceğiz" mesajını paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Limak Finans Merkezi
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