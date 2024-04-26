Boşandığı için lokma döktürdü: Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmasın

Bursa'da bir vatandaş, eşinden boşandığı için cuma namazı çıkışı lokma döktürdü.

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Boşandığı için lokma döktürdü: Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmasın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir vatandaş, eşinden boşandığı için cuma namazı çıkışı lokma döktürdü.

Gemlik İstiklal Caddesi üzerinde Karsak Camii önünde cuma namazı çıkışı, boşandığı için lokma dağıttıran Umut Yiğit, açıklamalarda bulundu.

Yiğit şunları söyledi:

"Çok şükür boşandım, kurtuldum. Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin."

Kaynak: İHA

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