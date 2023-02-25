Bafetimbi Gomis'ten jübile kararı!

Galatasaray'da özellikle sezonun ilk döneminde kritik gollere imza atan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldi. 37 yaşındaki santraforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Bafetimbi Gomis'ten jübile kararı!

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun veda kararı sonrası gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Bafetimbi Gomis'in güncel piyasa değeri 900 bin euro. Saint-Étienne altyapısında futbola başlayan Fransız forvet daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swansea, Marsilya ve Al Hilal'de forma giydi. 

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