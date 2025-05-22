Milyonlarca Memur ve Emekliye Yapılacak Zammın Tarihi Belli Oldu: Masadaki Son Rakam Sızdırıldı

SENDİKALAR, İLK TEKLİFİN GECİKMESİNDEN ENDİŞELİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı zam teklifi taslağı 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmişti. Ancak 16, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS ev sahipliğinde yapılan görüşmelere rağmen hükümet cephesinden hala resmi bir mali teklif sunulmadı.

"TEKLİFİN MAYIS AYI BİTMEDEN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, sürecin gecikmeden ilerlemesi gerektiğine dikkat çekerek, "600 bin kamu işçisi ve aileleriyle birlikte milyonlarca kişi bu görüşmeleri yakından izliyor. Teklifin mayıs ayı tamamlanmadan masaya gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.