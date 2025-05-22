Milyonlarca Memur ve Emekliye Yapılacak Zammın Tarihi Belli Oldu: Masadaki Son Rakam Sızdırıldı
Kamuda çalışan 600 bin işçi için toplu sözleşme süreci hızla ilerliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, hükümetin zam teklifini mayıs bitmeden açıklamasını isterken, görüşmeler milyonlarca memur, emekli ve özel sektör çalışanı için de belirleyici olacak.
Kaynak: AA
Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçinin maaş artışını belirleyecek 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü süreci kritik bir aşamaya girdi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, hükümetin zam teklifini mayıs ayı bitmeden sunmasını talep ederken, milyonlarca çalışan ve emekli için belirleyici olacak pazarlık masasında istenen zam belli oldu.
SENDİKALAR, İLK TEKLİFİN GECİKMESİNDEN ENDİŞELİ
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı zam teklifi taslağı 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmişti. Ancak 16, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS ev sahipliğinde yapılan görüşmelere rağmen hükümet cephesinden hala resmi bir mali teklif sunulmadı.
"TEKLİFİN MAYIS AYI BİTMEDEN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, sürecin gecikmeden ilerlemesi gerektiğine dikkat çekerek, "600 bin kamu işçisi ve aileleriyle birlikte milyonlarca kişi bu görüşmeleri yakından izliyor. Teklifin mayıs ayı tamamlanmadan masaya gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
YÜZDE 50 ZAM VE REFAH PAYI DETAYI
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğu taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılması, ardından ilk altı ay için yüzde 50, diğer altı aylık dönemler için yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor. Bu talepler, sadece işçileri değil, aileleriyle birlikte milyonlarca insanı doğrudan etkiliyor.
TÜM MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ DE YAPILACAK ZAMDA
Söz konusu toplu sözleşme yalnızca kamu işçilerini değil, aynı zamanda 4 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisi ve özel sektördeki grup toplu sözleşme süreçlerini de dolaylı olarak etkileyebileceği için son derece önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor. Sendikalar, hem kamu çalışanlarının alım gücünü korumak hem de sosyal refah seviyesini yükseltmek adına hükümetten bir adım bekliyor.