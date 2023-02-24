Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak play-off turu oynamadan adını son 16 turuna yazdırmayı başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu.

Avrupa Ligi son 16 turu maçları 9 & 16 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmenin ilk ayağı İspanya'da, ikinci maç ise Kadıköy'de oynanacak.

Daha önce 6 kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol ekibi Sevilla, bu kupada en çok mutlu sona ulaşan takım konumunda.

Kaynak: Gerçek Gündem