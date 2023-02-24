Uğur Dündar'ın Ali Koç tweeti 1 saatte viral oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Sarı - Lacivertlilerin başkanı Ali Koç için öyle bir tweet attı ki gündem oldu.

Son günlerde transfer yapılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Ali Koç'a destek veren Dündar, "Şu ekonomik krizde Fenerbahçe'ye cebinden son kuruşuna kadar vergilendirilmiş 150 milyon Euro verip "Eğer bu parayı konuşursam beni o gün kulüpten ihraç edin" diyen, buna karşılık hemen her gün sosyal medyada hakaretlerle linç edilen Ali Koç'un dışında bir başkan var mıdır acaba?" açıklamasını yaptı.

Uğur Dündar'ın bu paylaşımı kısa sürede birçok beğeni ve retweet aldı.

Ali Koç tweeti ilk saate 200 bin görüntülenmeye ulaştı.