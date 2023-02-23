Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakalarının hakemleri şöyle:

25 Şubat Cumartesi:

19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Şubat Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen.