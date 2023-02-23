Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakalarının hakemleri şöyle:

25 Şubat Cumartesi:

19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Şubat Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen.

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