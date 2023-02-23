TFF’den depremler nedeniyle ligden çekilen takımların futbolcu ve teknik direktörleri hakkında istisna kararları

TFF, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle ligden çekilen kulüplerdeki futbolcuların, bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine, aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmesine izin verileceğini açıkladı. Teknik direktörler ise 3 kulüp adına tescil edilebilecek

TFF’den depremler nedeniyle ligden çekilen takımların futbolcu ve teknik direktörleri hakkında istisna kararları

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükselirken bölgede devam eden sarsıntılar nedeniyle kayıplar artıyor. Depremler nedeniyle afet bölgesindeki takımlar art arda liglerden çekilme kararı alıyor. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle ligden çekilen kulüplerdeki futbolcuların, bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine, aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmesine izin verileceğini açıkladı. Ayrıca teknik direktörler de 3 kulüp adına tescil edilebilecek.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA’nın onayı ile 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılan 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir.

Bu duruma ilaveten, ligden çekilme talebi kabul edilen Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinde tescilli futbolcuların kulübü ile transfer edecek kulübün anlaşması ve ilgili futbol federasyonunun onay vermesi halinde, 5 Mart 2023 tarihine kadar uluslararası transfer olabileceklerdir. Ayrıca, federasyonumuzun almış olduğu kararla, ligden çekilen kulüplerde tescilli teknik adamlar bu sezonda üç kulüp adına tescil edilebilecektir" ifadelerine yer verildi.

 
Etiketler
futbol Deprem
En aranılan 3 burç! Arkadaş ortamı onlarsız hiç çekilmez hep gözdeler.. En aranılan 3 burç! Arkadaş ortamı onlarsız hiç çekilmez hep gözdeler..
Eski Eskişehirsporlu Nzuzi Toko futbolu bıraktı Eski Eskişehirsporlu Nzuzi Toko futbolu bıraktı
Asla ahını almamanız gereken 3 burç insanı! Ah ettiler mi ahları tutuyor Asla ahını almamanız gereken 3 burç insanı! Ah ettiler mi ahları tutuyor
Galatasaray'dan Yusuf Demir açıklaması Galatasaray'dan Yusuf Demir açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Raporu, şubat ayı anketini tamamladı: 'AKP'de belirgin bir düşüş var' Türkiye Raporu, şubat ayı anketini tamamladı: 'AKP'de belirgin bir düşüş var'
İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak' İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak'
Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi! Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi!
Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek
Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ali Ağaoğlu'ndan açıklama Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ağaoğlu'ndan açıklama