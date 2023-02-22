Galatasaray'dan Yusuf Demir açıklaması

Galatasaray, genç futbolcusu Yusuf Demir’in transferi için eski kulübü Rapid Wien’in vadesi geçmiş herhangi bir alacağının olmadığını açıkladı.

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Galatasaray'dan Yusuf Demir açıklaması

Galatasaray yaz transfer döneminde Avusturya ekibi Rapid Wien’den kadrosuna kattığı genç futbolcu Yusuf Demir ile ilgili eski kulübünün vadesi geçmiş bir alacağının olmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir’in eski kulübü Rapid Wien’in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: İHA

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