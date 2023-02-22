Eski Eskişehirsporlu Nzuzi Toko futbolu bıraktı

Bir dönem Eskişehirspor forması da giyen Demokratik Kongolu Nzuzi Toko, futbol kariyerini noktaladı.

Eskişehirspor’un eski orta saha oyuncusu Nzonzi Toko, aldığı kararla 32 yaşında futbol kariyerini noktaladı.

14 yıllık profesyonel futbol kariyeri bulunan futbolcu, Eskişehirspor’a 2015 yılında transfer olmuştu. Ardından alacaklarını alamadığı iddialarıyla antrenmanlara çıkmayı reddeden futbolcuyla 2016 yılında yollar ayrılmıştı.

ESKİŞEHİRSPOR FORMAYISLA 1 GOL ATTI

Toko, Eskişehirspor kariyerinde 39 maçta süre alırken, bir kez de gol sevinci yaşadı. Son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Würzburg formasını terleten Toko, Grasshoppers, Zürih, Brighton, St. Gallen ve Göteborg formaları giymişti. Demokratik Kongolu orta saha, kariyerinde 7 kez de milli takım formasını terletti.

ESKİŞEHİRSPOR, 2015-2016 SEZONU SONUNDA KÜME DÜŞTÜ

Eskişehirspor, 2007-2008 sezonunda 1. Lig play-off finalinde Boluspor'u yenerek play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi. 2011-2012 sezonunu ikinci devresinde Ersun Yanal yönteminde 4. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan Eskişehirspor, 2015-2016 sezonunda Süper Lig'i 16. tamamlayarak 1. Lig'e düştü. Siyah-kırmızılılar 2020-2021 sezonuna kadar 1. Lig'de mücadele etti. Eskişehir'in efsaneleşen kulübü 2020-2021 sezonunda 1. Lig'den 2. Lig'e, 2021-2022 sezonunda 2. Lig'den 3. Lig'e düştü.

Kaynak: İHA